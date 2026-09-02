खेत की पगडंडियों पर लड़की ने देसी अंदाज में किया डांस, झुमका झुलनिया गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर डांस के वीडियो हर दिन देखने को मिलते हैं। कुछ वीडियो अपनी सादगी और देसी अंदाज के कारण लोगों का दिल जीत लेते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की गांव की पगडंडियों पर हरे रंग की साड़ी पहनकर झुमका झुलनिया गाने पर बेहद शानदार डांस कर रही है। लोगों को लड़की का देसी अंदाज, शानदार एक्सप्रेशन और खेतों का खूबसूरत का नजारा काफी पंसद आ रहा है। यह डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

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वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव का शांत और खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ हरियाली दिख रही है और बनी पगडंडियों पर लड़की हर रंग की साड़ी पहनकर खड़ी है। फिर जैसे ही झुमका झुलनिया गाना बजना शुरू होता है, लड़की शानदार डांस करती है।लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन और देसी स्टाइल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लड़की का हर स्टेप गाने की बीट के साथ मेल खा रहा है। कभी वह मुस्कुराते हुए डांस कर रही है, तो कभी एक्सप्रेशन से लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में दिख रही उसकी सादगी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है।सोशल मीडिया पर इन दिनों मॉडर्न और स्टेज पर डांस वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन इस वीडियो में गांव के खेत की मिट्टी और देसी संस्कृति की झलक देखने को मिलर रही है। इसके कारण यह डांस वीडियो को अन्य से काफी अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि गांव के माहौल में किया गया लड़की का डांस सुकून देने वाला है। कुछ लोगों ने लड़की आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का यह इसलिए भी ज्यादा पसंद रहा है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं है। सादगी और प्राकृतिक नजारा दिख रहा है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया यह वीडियो पुराना है। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं और 55 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। एक शख्स ने कहा कि बहुत कम देसी अंदाज में इतना प्यारा डांस देखने को मिलता है। एक अन्य ने लिखा है कि लड़की का आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन दिल जीत रहा है।