बेटी ने पैरेंट्स को दिया विदेश यात्रा का सरप्राइज, रिएक्शन का वीडियो हुआ वायरल

बेटी ने पैरेंट्स को दिया विदेश यात्रा का सरप्राइज गिफ्ट: इंटरनेट पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो आपका दिल छू लेते हैं। जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने पैरेंट्स को सरप्राइज देकर उनकी पहली विदेश यात्रा का सपना पूरा करती है। खास बात यह है कि पैरेंट्स को इस ट्रिप की भनक तक नहीं होती। उन्हें विदेश जाने के सरप्राइज का पता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चलता है। जैसे ही उन्हें बेटी के इस प्लान के बारे में जानकारी मिलती है, उनके चेहरे पर खुशी और हैरानी साफ नजर आती है। पैरेंट्स का यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है।

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