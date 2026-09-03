हनुमान अंश फिल्म के पार्वती गाने पर युवकों ने किया खूबसूरत डांस, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

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सोशल मीडिया पर वायरल डांस के वीडियो को 50 लाख से ज्यादा लोग चुके हैं। यह डांस का वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित एक अकादमी में शूट किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने शानदार कोरियोग्राफी की तारीफ है, तो वहीं कुछ लोगों ने डांस पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हर गाना डांस के लिए नहीं होता है।वीडियो में आप देख सकते हैं कि सभी पांच लड़कों ने सफेद रंग की शर्ट और पैंट पहन रखी है। यह फिल्म नीम करौली बाबा पर बनाई धार्मिक फिल्म बनाई है और इस गाने में भगवान का नाम है, इसलिए युवकों ने नंगे पांव डांस किया है। डांस के लिए बैकग्राउंड के चुनाव और लाइटिंग की लोग हर कोई तारीफ कर रहा है। डांस के दौरान युवकों ने भगवान नटराज की आकृति बनाई है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस डांस के वीडियो को शेयर किया गया है। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। युवकों द्वारा किया गया डांस काफी शानदार है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं।एक शख्स ने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाई लोग, तो वहीं एक अन्य ने लिखा है कि कोई भाई इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छे डांस हैं, लेकिन हर गाना डांस के लिए नहीं होता है। कुछ गाने दिल से महसूल करने के लिए होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं। कुछ भी हो डांस अच्छा है। एक महिला ने लिखा है कि मुझे भी सिखा दो इस गाने की मैं दीवानी हूं। एक अन्य ने लिखा है माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस।