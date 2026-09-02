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बेटी की पहली कमाई बनी मां की खुशी, थिएटर ले जाकर दिया खास सरप्राइज, दिल छू लेगा वीडियो

Wed, 02 Sep 2026 10:53 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 02 Sep 2026 10:53 AM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर मां-बेटी के खूबसूरत रिश्ते का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बेटी अपनी पहली कमाई से मां को पहली बार मूवी थिएटर लेकर जाती नजर आ रही है। बेटी का यह खास अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है।

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Daughter takes her mother to the movie theater for the first time using her first salary
पहली बार मां को मूवी थिएटर ले गई बेटी - फोटो : @anamika_scholar

विस्तार
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बेटी ने पहली कमाई से मां को दिया मूवी सरप्राइज: कई बार बच्चों को अपने माता-पिता की उन छोटी-छोटी इच्छाओं और खुशियों का एहसास होता है, जिन्हें वे अपनी जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के कारण कभी पूरा नहीं कर पाए। इसलिए बच्चे आगे चलकर उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें खुशी देने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मां-बेटी के खूबसूरत रिश्ते का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बेटी अपनी पहली कमाई से मां को पहली बार मूवी थिएटर लेकर जाती नजर आ रही है। बेटी का यह खास अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है।

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वीडियो में मां-बेटी के इस खास दिन की पूरी झलक देखने को मिलती है। दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे मॉल की ओर जाती नजर आती हैं। सिनेमा हॉल के बाहर मां के चेहरे पर पहली बार फिल्म देखने का उत्साह साफ दिखाई देता है। थिएटर के अंदर सीट पर बैठकर फिल्म देखते समय उनके चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव नजर आते हैं।

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फिल्म खत्म होने के बाद मां-बेटी फूड कोर्ट में साथ खाना खाती हैं और इसके बाद ग्रोसरी की खरीदारी करती हैं। देखने में यह एक सामान्य आउटिंग लग सकती है, लेकिन मां के लिए यह पल बेहद खास था। वजह थी कि उन्होंने पहली बार थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का अनुभव किया।



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अक्सर माता-पिता बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और बेहतर भविष्य के लिए अपनी छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जब बच्चे बड़े होकर खुद कमाने लगते हैं और माता-पिता की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वह पल उनके लिए बेहद खास बन जाता है। बेटी ने अपनी पहली कमाई का इस्तेमाल मां की एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए किया। 

 

वीडियो को  इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसे अबतक कई हजारों लोग देख चुके हैं तो वहीं सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक भी किया है। वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- यह सच में अनमोल है, मेरी फीड पर आज यह सबसे क्यूट वीडियो है। दूसरे शख्स ने लिखा-  इससे बड़ा सुख मां-बाप के लिए कुछ और नहीं कि तुम जिंदगी में जीत रही हो। 



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