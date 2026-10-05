समुद्र के अंदर खुला छाता और फिर..., वैज्ञानिकों का अनोखा प्रयोग कर देगा हैरान

1 of 5 क्यों वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे लगाया छाता? - फोटो : AI







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जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया में प्राकृतिक तौर पर कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इससे सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं है, बल्कि समुद्र के भीतर बसी एक बेहद खूबसूरत दुनिया भी इसकी मार झेल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण समु्द्र का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दुनिया की कोरल रीफ तेजी से सफेद पड़ती जा रही हैं और दम तोड़ रही हैं। ग्रेट बैरियर रीफ से लेकर फ्लोरिडा तक प्रवाल भित्तियां गंभीर संकट में हैं। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इन्हें बचाने के लिए तरीका खोज लिया है, जिसके बारे में जानकर पहली बार में शायद आपको यकीन न हो। वैज्ञानिक कोरल रीफ को बचाने के लिए समुद्र के अंदर छाता लगाएंगे।



पानी के नीचे लगेगा छाता



फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने संवेदनशील कोरल रीफ को तेज धूप और गर्मी से अस्थायी राहत देने के लिए विशेष छाया संरचनाएं बनाई हैं। इन्हें समुद्र के भीतर कोरल के ठीक ऊपर लगाया है, ताकि सूरज की तेज रोशनी सीधे प्रवाल तक न पहुंच पाए। वैज्ञानिकों की बनाई इन संरचनाओं ने कोरल तक पहुंचने वाली रोशनी को लगभग 60 फीसदी तक कम कर दिया। इसके साथ ही हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव भी कम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि छाया में रखे कुछ कोरल ने अपना खोया रंग तक वापस पाना शुरू कर दिया, तो वहीं खुले में छोड़ी गई कई कॉलोनियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।



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गर्म पानी से क्यों सफेद पड़ता है कोरल?



कोरल रीफ सिर्फ पत्थर जैसी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर बेहद छोटे-छोटे शैवाल रहते हैं, जो कोरल को ऊर्जा देते हैं और उनके खूबसूरत रंगों को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है तो कोरल इन शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद कोरल अपनी ऊर्जा का बड़ा स्रोत खो देते हैं और उनका रंग उड़ने लगता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अगर गर्मी लंबे समय तक रहती है, तो यही ब्लीचिंग कोरल की मौत की वजह भी बन सकती है।



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2024 में किया था छाते का पहला टेस्ट



वैज्ञानिकों ने 2024 में फ्लोरिडा के पास न्यूफाउंड हार्बर में पहली बार इस अनोखे प्रयोग का परीक्षण किया था। नोवा साउथईस्टर्न यूनिवर्सिटी की समुद्री जीवविज्ञानी करेन एल नीली के नेतृत्व में टीम ने दो प्रजातियों के ब्रेन कोरल की कॉलोनियों पर विशेष छाया संरचनाएं लगाईं। उन्होंने कुल 10 कोरल कॉलोनियों पर 20 अस्थायी छाया संरचनाएं गईं, तो वहीं 20 अन्य कॉलोनियों को बिना छाया के नियंत्रण समूह में रखा गया। यह समुद्री छाते किसी आम छाते की तरह नहीं थे, जिन्हें पाइप और नायलॉन के कपड़े से तैयार किया गया था और कोरल से लगभघ 30 सेंटीमीटर ऊपर लगाया गया था।



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