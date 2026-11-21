अभी तक हम सभी यही जानते हैं कि पत्थर के अंदर कोई दिल या भावना नहीं होती। तभी तो किसी निर्दयी इंसान को पत्थर दिल कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है, जिसके अंदर से चोट लगने पर खून निकलता है? सुनने में यह बात किसी काल्पनिक कहानी की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा एक समुद्री जीव मौजूद है, जो बिल्कुल पत्थर जैसा दिखाई देता है।

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इस रहस्यमयी जीव को पायुरा चिलियेंसिस कहा जाता है। यह चिली और पेरू के समुद्री तटों पर पाया जाता है। पहली नजर में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण पत्थर समुद्र की चट्टानों से चिपका हुआ है। लेकिन जब इसे काटा जाता है या तोड़ा जाता है, तो इसके अंदर से लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जो खून जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं।जीव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका बाहरी हिस्सा बेहद कठोर होता है, जबकि अंदर का भाग मुलायम और मांस वाला होता है। जब इसके बाहरी खोल को काटा जाता है, तो अंदर लाल रंग का मांस दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे कई तरह के व्यंजन और सलाद बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसे कच्चा भी खाते हैं, जिसके कारण समुद्री इलाकों में इसकी काफी मांग रहती है।हैरानी की बात यह है कि यह कोई निर्जीव पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित समुद्री प्राणी है। यह समुद्र के अंदर चट्टानों से चिपककर रहता है और पानी को अपने शरीर के अंदर लेता है और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों से भोजन प्राप्त करता है। यह सांस लेने और भोजन करने की प्रक्रिया भी करता है। इतना ही नहीं, इस जीव में प्रजनन की अनोखी क्षमता होती है। यह अपने जीवनकाल में नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग विकसित कर सकता है, जिससे यह बच्चे पैदा करने में सक्षम होता है।इसके मांस की बढ़ती मांग की वजह से समुद्र में इसकी तलाश की जाती है और इसे चाकू की मदद से चट्टानों से निकालकर बाजारों में बेचा जाता है। प्रकृति का यह अनोखा जीव साबित करता है कि दुनिया में ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होता है।