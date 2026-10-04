अब कब खेलते हुए नजर आएंगे रोहित-कोहली: विंडीज सीरीज में दिखा दोनों बल्लेबाजों का दम, किस टीम के खिलाफ उतरेंगे?

1 of 4 रोहित-कोहली - फोटो : IANS







Link Copied



रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में संपन्न हुई वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लिया। इन दोनों बल्लेबाजों के लिए ये सीरीज शानदार रही और दोनों ने एक-एक शतक लगाए। रोहित और कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब ये दोनों भारत के लिए सिर्फ वनडे में खेलते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि रोहित-कोहली की नजरें अगले साले होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने पर टिकी हुई हैं।

2 of 4 कोहली और रोहित - फोटो : BCCI

वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन

रोहित और विराट दोनों के लिए ही वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज शानदार रही। रोहित ने तीन मैचों की सीरीज में कुल 225 रन बनाए जिसमें एक शतक और अर्धशतक शामिल रहा। रोहित ने इस सीरीज में सर्वोच्च स्कोर गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे में 101 रन बनाना रहा। रोहित ने इस दौरान वनडे में 12000 रन और ओपनर के तौर पर 10000 रन भी पूरे किए। रोहित ने पहले वनडे में 32, दूसरे में 101 और तीसरे वनडे मैच में 92 रन बनाए। दूसरी ओर, विराट कोहली ने तीन मैचों की सीरीज में कुल 168 रन बनाए जिसमें एक शतक शामिल है। कोहली ने तिरुवंतनपुरम में खेले गए पहले वनडे में नाबाद 139 रन बनाए, जबकि दूसरे वनडे में 29 रन बनाए। हालांकि, तीसरे वनडे में वह खाता भी नहीं खोल सके।

3 of 4 रोहित और कोहली - फोटो : BCCI

न्यूजीलैंड सीरीज में आ सकते हैं नजर

रोहित और कोहली चूंकि अब सिर्फ वनडे सीरीज में खेलते हैं तो वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि, इन फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि इस साल रोहित-कोहली की जोड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। अगले साल होने वाले वनडे सीरीज को देखते हुए ये सीरीज काफी अहम है और रोहित और कोहली के लिए ये काफी विशेष होगी। इसके लिए फिलहाल भारतीय टीम का एलान नहीं हुआ है।



भारतीय टीम 22 अक्तूबर से एक दिसंबर 2026 तक न्यूजीलैंड में रहेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 12 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं। करीब 40 दिनों तक चलने वाला यह दौरा पांच प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहला वनडे चार नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला सात नवंबर को वेलिंगटन में और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। चौथा और पांचवां वनडे क्रमशः 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई (टौरंगा) के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे।



भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल तारीख मुकाबला स्थान 4 नवंबर पहला वनडे ईडन पार्क, ऑकलैंड 7 नवंबर दूसरा वनडे हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन 10 नवंबर तीसरा वनडे सेडन पार्क, हैमिल्टन 13 नवंबर चौथा वनडे बे ओवल, टौरंगा 15 नवंबर पांचवां वनडे बे ओवल, टौरंगा रोहित और कोहली चूंकि अब सिर्फ वनडे सीरीज में खेलते हैं तो वह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में खेलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि, इन फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि इस साल रोहित-कोहली की जोड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेल सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। अगले साल होने वाले वनडे सीरीज को देखते हुए ये सीरीज काफी अहम है और रोहित और कोहली के लिए ये काफी विशेष होगी। इसके लिए फिलहाल भारतीय टीम का एलान नहीं हुआ है।भारतीय टीम 22 अक्तूबर से एक दिसंबर 2026 तक न्यूजीलैंड में रहेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 12 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं। करीब 40 दिनों तक चलने वाला यह दौरा पांच प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। पहला वनडे चार नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला सात नवंबर को वेलिंगटन में और तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा। चौथा और पांचवां वनडे क्रमशः 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई (टौरंगा) के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI