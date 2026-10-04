न घोड़ी न कार, पानी के बीच नाव पर सवार होकर शादी में पहुंची दुल्हन, वायरल हुआ अनोखा वीडियो

शादी का दिन हर दुल्हन के लिए बेहद खास होता है। हर दूल्हे और दुल्हन की चाहत होती है कि उनकी शादी यादगार बने। शादी की तैयारी लोग महीनों पहले ही शुरू कर देते हैं। कोई दुल्हन फूलों से सजी कार में बैठकर आती है, तो कोई घोड़ी पर सवार होकर। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन की एंट्री इन सबसे बिल्कुल अलग है। इस दुल्हन ने न घोड़ी चुनी और न ही कार, बल्कि लकड़ी की नाव पर सवार होकर अपनी शादी में पहुंची। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दुल्हन को नाव पर सवार होकर शादी में आने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। दरअसल, भारी बारिश की वजह से शादी वाली जगह के आसपास इतना पानी भर गया था कि सड़क के रास्ते वहां पहुंचना कठिन हो गया। ऐसे में दुल्हन को शादी के मंडप तक पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा।दरअसल, मानसून की तेज बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी थी। लगातार बारिश की वजह से सड़कें और आसपास के रास्ते पानी में डूब गए थे। जिस स्थान पर शादी का आयोजन किया गया था, उसके आसपास भी जलभराव हो गया था। आमतौर पर शादी के दिन दुल्हन को कार, घोड़ी या किसी दूसरी सवारी से समारोह स्थल तक लाया जाता है, लेकिन यहां हालात कुछ ऐसे थे कि सामान्य वाहन से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था।शादी की तारीख पहले से तय थी और तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। ऐसे में परिवार के सामने सवाल था कि आखिर दुल्हन को शादी की जगह तक पहुंचाया कैसे जाए? आखिरकार इस मुश्किल का समाधान भी मिल गया। जब सड़क से रास्ता बंद हो गया तो नाव पर ही सवार होकर दुल्हन पहुंच गई। पूरी तरह तैयार और शादी के खूबसूरत जोड़े में दुल्हन सज धजकर तैयार थी। इसके बाद वह लकड़ी की नाव में बैठीं और पानी के बीच से होते हुए शादी वाली जगह की ओर निकल पड़ीं।नजारा भी देखने लायक था। जहां आमतौर पर दुल्हन की एंट्री में फूलों से सजी कार या घोड़ी नजर आती है, वहां इस बार पानी के बीच नाव आगे बढ़ रही थी और उसमें पूरी तरह सजी-धजी दुल्हन बैठी थी। वहां मौजूद लोगों ने इस अनोखे पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है।वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखी एंट्री पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आमतौर पर दुल्हन घोड़ी या कार से आती है, लेकिन इस दुल्हन को तो शादी में पहुंचने के लिए सीधे नाव की सवारी करनी पड़ी। कई लोगों ने दुल्हन की हिम्मत और हालात के बीच रास्ता निकालने की तारीफ की। अब यह वीडियो वायरल हो गया है।