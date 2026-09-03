वायरल वीडियो: पाकिस्तान में दुकान पर बिक रही हैं फैंसी कब्रें, कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान रहता है। इन दिनों एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान से सामने आया है। यहां पर कब्रें बिक रही हैं और हर डिजाइन की अलग कीमत है। एक शख्स ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कब्रों की डिजाइन और उनकी कीमत बता रहा है।

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बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पाकिस्तान का है। वीडियो में अलग-अलग तरह की कब्रें दिख रही हैं, जो अलग-अलग पत्थरों की डिजाइन की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि कब्रों की कीमत 55 हजार से लेकर 80 हजार और यहां तक कि 4 लाख रुपये तक हैं।सोशल मीडिया पर वीडिया सामने आने के बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों का सवाल है कि क्या अब कब्रें भी अपनी डिजाइन की मिलेंगी। वीडियो में एक शख्स अलग-अलग कब्रों को दिखा रहा है और उनकी कीमत भी बता रहा है। किसी कब्र में मार्बल का काम नजर आ रहा है, तो किसी में ज्यादा शानदार और भारी डिजाइन किया गया है।