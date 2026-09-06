नेपाल में तबाही के बीच मलबे से निकल रहीं नोटों की गड्डियां और ऐसी चीजें, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वहां जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। अभी भी लोग मलबों में अपनों की तलाश कर रहे हैं। पानी कम होने के बाद लोग कीचड़ और मलबों को हटा- हटाकर खोए लोगों की तलाश कर रहे हैं। जिन लोगों का घर और सबकुछ बह चुका है, वो अपना कुछ भी मिलने की उम्मीद लगाए हैं और मलबों की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं, जो लोगों को हैरान कर रही हैं।

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घर से बाहर घूमने निकला आदमी मलबे में दबी लाल साड़ी दिखाई दी और साड़ी में मिले करोड़ों रुपए।



एक आदमी घर से बाहर निकाला तो बाहर मलबे में दबी लाल रंग की साड़ी दिखाई दी।



जैसे ही उसने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। क्योंकि उसमें एक पर्स थी तभी टीम को संपर्क किया।



जिसके बाद साड़ी… pic.twitter.com/glJkovvuIp— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) September 3, 2026

नेपाल के तबाही के कई वाडीयो वायरल हो रहे हैं, जिनमें मलबे के नीचे नोटों की गड्डी या फिर महंगे सामान मिलते दिख रहे हैं। कुछ वीडियो में दावा किया जा रहा है कि स्थानीय बैंक के ब्रांच का वॉल्ट भी भयानक बाढ़ में बह गया था। अब यह लोगों को मलबे के नीचे मिल रहा है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग मलबे और कीचड़ के नीचे दबे हुए सामान को बाहर निकाल रहे हैं। इसमें एक लाल रंग की साड़ी में लिपटा काफी कैश लोगों को मिलता है और एक शख्स को लाल रंग का हैंड बैग भी मिलता है। जब उसकी जिप खोलकर जांच की जाती है, तो अंदर से नोटों की गड्डियां भरी नजर आती हैं। वीडियो में मलबे के नीचे से बाढ़ में बहकर आई ऐसी चीजों को निकालने वाले लोग ऑरेंज जैकेट पहने हुए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि रेक्यूअर टीम के सदस्य हैं।सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें कीचड़ और पानी में डूबे लॉकर से नोटों की गड्डियां निकलती दिख रही हैं। इन नोटों को लेकर वीडियो के साथ अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कदर तबाही मची होगी।नेपाल में आई प्राकृतिक आपाद में हजारों लोगों ने अपना सबकुछ खो दिया है। मलबे और कीचड़ निकल रहे शवों की लोग पहचान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।