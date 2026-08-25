वायरल वीडियो: 50 और 10 रुपये का नोट जोड़कर सामान लेने पहुंची बच्ची, दुकानदार का रिएक्शन जीत लेगा आपका दिल

बच्ची की मासूमियत का वायरल वीडियो: बच्चों की मासूमियत अक्सर बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। जिसमें एक छोटी बच्ची 50 और 10 रुपये के नोट को टेप से जोड़कर दुकान पर सामान खरीदने पहुंचती है। सामान खरीदने के लिए उसने जिस मासूम अंदाज में पैसे दिए, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

वायरल न्यूज:

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A girl went to a shop to buy something and gave the shopkeeper a ₹60 note 😭 pic.twitter.com/dKOJLAoxqo — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) August 21, 2026

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची दुकान के काउंटर पर खड़ी होकर दुकानदार को पैसे देती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कैमरा जैसे ही उसके हाथ में मौजूद नोटों को करीब से दिखाता है, बच्ची की मासूमियत सामने आ जाती है। दरअसल, बच्ची के हाथ में 60 रुपये का कोई एक नोट नहीं, बल्कि 50 और 10 रुपये के दो नोट हैं, जिन्हें उसने टेप की मदद से आपस में चिपका रखा है।शायद बच्ची को लगा कि दोनों नोटों को जोड़कर एक साथ देने से यह एक ही नोट जैसा दिखाई देगा और दुकानदार उसे सामान दे देगा। बच्ची के चेहरे पर नजर आ रहा आत्मविश्वास और उसकी मासूम आंखें इस पूरे वाकये को और भी प्यारा बना देती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपने इस अनोखे जुगाड़ पर पूरा भरोसा था।



मासूम बच्ची के अनोखे जुगाड़ के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है। जिसे अबतक कई हजारों लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- अगर सरकार इस आइडिया को सच में अपना ले और नोट पर 60 प्रिंट करने की बजाय 50 और 10 को आधा-आधा करके साथ छाप दे, तो कितना अच्छा होगा। दूसरे शख्स ने लिखा- अगर नोट सच में 30-30 के होते तो फिर 60 कैसे बनते?