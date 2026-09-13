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खेसारी लाल के गाने पर लड़कियों ने मचाया धमाल, चलती ट्रेन में किया जबरदस्त डांस, वीडियो हुआ वायरल

Sun, 13 Sep 2026 02:56 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 13 Sep 2026 02:56 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर दो लड़कियों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों चलती ट्रेन में खेसारी लाल यादव के गाने पर जबरदस्त डांस कर रही हैं। 

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खेसारी लाल के गाने पर लड़कियों ने मचाया धमाल, चलती ट्रेन में किया जबरदस्त डांस - फोटो : instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर इन दिनों भोजपुरी गानों पर लोगों के डांस जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें कई डांस ऐसे होते हैं, जो आपके दिल को जीत लेते हैं, तो कई हंसाने वाले होते हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो लड़कियां ट्रेन में खेसारी लाल के गाने पर डांस कर रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

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सोशल मीडिया पर खेसारी लाल के कई गाने वायरल हो रहे हैं, जिनमें सज के संवर के (Saj Ke Sawar Ke Song) गाना भी खूब वायरल हो रहा है। इन गानों पर लोग डांस के खूब वीडियो बना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो लड़कियां चलती ट्रेन में खेसारी लाल के गाने पर ताबड़तोड़ डांस कर रही है। वायरल वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं, जबकि दो लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 
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वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियो शुरू होते हैं एक लड़की पूरी ऊर्जा के साथ डांस करना शुरू करते ही। इसके बाद कुछ ही पल में एक और लड़की उसका साथ देने के लिए आ जाती है। दोनों ने ट्रेन में जबरदस्त डांस किया है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 
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वायरल वीडियो: झरने में पानी नहीं, आसमान से गिरने लगे सांप! नजारा देख उड़ गए लोगों के होश

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया गया है। आप देख सकते हैं कि लड़की ग्रे टॉप और ब्लैक जींस पहनी है। लड़की के डांस की लोग तारीफ कर रहे हैं। 

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वीडियो हो रहा वायरल 

सोशल मीडिया पर लड़कियों के डांस वीडियो ने धमाल मचा दिया है। दोनों ने खेसारी के गाने पर जबरदस्त डांस किया है और गाने का हुक स्टेप भी करती हैं। ट्रेन की साइड वाली सीट दो लोगों सोते हुए भी दिख रहे हैं। 

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