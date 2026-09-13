वायरल वीडियो: झरने में पानी नहीं, आसमान से गिरने लगे सांप! नजारा देख उड़ गए लोगों के होश
वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग स्नान करते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान झरने में जहरीला कोबरा लोगों के ऊपर गिर जाता है।
विस्तार
गर्मी के मौसम और छुट्टियों के दौरान ज्यादातर लोग झरने में नहाना पसंद करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी घटनाओं होती हैं, जो लोगों के होश उड़ा देती है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में झरनों को लेकर सावधना रहना चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में वीडियो में कुछ लोग झरने में नहाते हुआ नजर आ रहे हैं। आसपास का माहौल से पता चल रहाहैकि कि लोग पानी में मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं होगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ।
लोग बेफिक्र होकर झरने में नहाते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान ऊपर से पानी के साथ कुछ ऐसा नीचे गिरता दिखाई देता है, जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाए। नहा रहे लोगों को कुछ ही पल में पता चलता है कि झरने में एक सांप है। कहा जा रहा है कि सांप जहरीला कोबरा था। अचानक आए सांप ने लोगों को डरा दिया।
अगर आप भी वाटर फॉल जाते है तो सावधान रहे 👇 pic.twitter.com/s3zScTWgO0— Vishal Pandey (@Vishal_aawaj) September 12, 2026
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झरने के पानी में मस्ती कर रहे लोगों की नजरें सांप पर टिक गई। अच्छी बात यह रही कि पूरी घटना में किसी के घायल होने या सांप के काटने की सूचना नहीं है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि ऐसी जगहों पर जाने पर सावधानी बरतनी चाहिए।
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लोगों का कहना है कि पहाड़ी इलाके और झरने देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, वहां उतना खतरा भी होता है। पहाड़ों पर झरने में पानी के साथ पत्थर, विशाल लकड़ी या कभी-कभी खतरनाक जीव भी नीचे आ सकते हैं। ऐसे में ऐसी जगहों पर बेहद सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- गर आप भी वाटर फॉल जाते है तो सावधान रहे।