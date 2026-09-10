मासूम के साथ बंदर की प्यारी मस्ती, वायरल हुआ अनोखा वीडियो, देखकर नहीं होगा यकीन

सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों और इंसानों के ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होता है। इनमें कई वीडियो ऐसे होते हैं, जो बेहद डरावने होते हैं। इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसनें हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसमें एक मासूम बच्चा बिस्तर पर लेटा है और उसके पास एक बंदर बैठा हुआ है। शुरुआत में बंदर को बच्चे के इतने पास देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बेहद प्यारा नजारा देखने को मिलता है।

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वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा आराम से बिस्तर पर लेटा है। इसी दौरान अचानक एक बंदर उसके पास आकर बैठ जाता और वहीं बैठकर बच्चे को देखने लगता है। बंदर का ध्यान पूरी तरह बच्चे पर नजर आता है। वह उसके पास बैठकर इस तरह का व्यवहार करता है, जैसे उसके साथ खेल रहा हो।बंदर को बच्चे के इतने पास देखकर लोग डर जाते हैं। जानवर कितना भी शांत क्यों न दिखे, लेकिन इस तरह उसका छोटे बच्चे के पास बैठना खतरनाक हो सकता है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ते ही माहौल बदल जाता है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।बच्चे के साथ बंदर शांत अंदाज में खेल रहा है और बच्ची भी उसके साथ सहज दिख रहा है। दोनों का यह मासूम पल किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर बच्चे और बंदर की बॉन्डिंग देखकर लोग हैरान हैं।सोशल मीडिया पर वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इस दिल छूने वाला बताया है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को जंगली औ पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि शांत जानवर भी अचानक हमला कर सकता है।