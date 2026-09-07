वायरल वीडियो: मूसलाधार बारिश के बीच ट्रैफिक जवान ने किया ऐसा काम, हर कोई कर रहा सलाम

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जवान का वायरल वीडियो: लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सड़कों और चौराहों पर जलभराव की स्थिति बन रही है। पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जिससे कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर गुरुग्राम से एक ट्रैफिक जवान का वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है।

हाईवे के किनारे लगे कंक्रीट डिवाइडर में पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले अक्सर कचरा जमा होने के कारण जाम हो जाते हैं। ऐसे में भारी बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोगों और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंक्रीट डिवाइडर के पास तैनात एक ट्रैफिक जवान ने खुद मोर्चा संभाला और नाली की सफाई में जुट गया। जवान ने पहले नाली के छेद में हाथ डालकर कचरा निकालने की कोशिश की और फिर डंडे की मदद से अंदर फंसे कचरे और ब्लॉकेज को हटाया, ताकि बारिश का पानी सड़क से निकल सके।

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देखें वीडियो-

Rain. Flooded highway. Cars and trucks crawling through brown water.



And one Gurugram Traffic cop on the concrete divider ~ first his hand inside the drain hole, then a stick….clearing the blockage so the water can actually leave the road. Uniform soaked. No umbrella. No… pic.twitter.com/wusx6V5X6z



ट्रैफिक जवान ने खुद संभाली कमान

खास बात यह रही कि जिस वक्त मूसलाधार बारिश के कारण लोग खुद को भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे थे, उसी दौरान यह जवान लगातार बारिश के बीच सड़क पर जमा पानी की निकासी के लिए जुटा रहा। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को देखकर लोग ट्रैफिक जवान के जज्बे और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।





वायरल वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

ट्रैफिक जवान के वायरल हो रहे इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया है। जिसे अबतक कई हजारों लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वीडियो देख यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- ये काम म्यूनिशिपल वालों का है, लेकिन बिना अपनी परवाह किए ये जवान लोगों की मदद कर रहा है। वहीं कई यूजर्स ने इस ट्रैफिक पुलिस के जवान के लिए सैल्यूट और प्राउड ऑफ यू जैसे शब्द भी लिखे हैं।





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