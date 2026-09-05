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वायरल वीडियो: बेजुबानों के लिए दिखा खास प्यार, कुत्तों के लिए अलग से कुल्फी बनाता ये शख्स

Sat, 05 Sep 2026 01:28 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sat, 05 Sep 2026 01:28 PM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक कुल्फी बेचने वाले शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह इंसानों के लिए कुल्फी तैयार करने के साथ-साथ बेजुबान कुत्तों के लिए भी अलग से खास कुल्फी बनाता है। 

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कुत्तों के लिए कुल्फी बनाता शख्स - फोटो : @vikram_brewer_mittal

विस्तार
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कुत्तों के लिए खास कुल्फी बनाते शख्स का वायरल वीडियो: गर्मी के मौसम में ठंडी-ठंडी कुल्फी देखकर हर किसी का मन इसे खाने के लिए ललचा जाता है। लेकिन क्या हो जब कोई कुल्फी वाला इंसानों के साथ-साथ बेजुबान कुत्तों के लिए भी खास कुल्फी तैयार करे? सोशल मीडिया पर जयपुर से एक ऐसे ही शख्स का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह इंसानों के लिए कुल्फी तैयार करने के साथ-साथ बेजुबान कुत्तों के लिए भी अलग से खास कुल्फी बनाता है। 

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कुल्फी के ठेले पर पहुंचकर दुकानदार से पूछता है कि क्या वह कुत्तों के लिए अलग से बिना चीनी वाली कुल्फी भी बनाते हैं। कुल्फी विक्रेता हां में जवाब देते हुए बताता है कि वह कुत्तों के लिए ऐसी खास कुल्फी तैयार करता है। उसके मुताबिक, कई लोग यह कुल्फी अपने पालतू कुत्तों के साथ-साथ गली में रहने वाले कुत्तों को खिलाने के लिए भी खरीदकर ले जाते हैं।

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देखें वीडियो-

 

 

 

 

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कुत्तों के लिए बिना चीनी की खास कुल्फी

आम कुल्फी और अन्य मीठी चीजों में चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो कुत्तों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए इस दुकानदार ने कुत्तों के लिए अलग तरह की कुल्फी तैयार करने का तरीका अपनाया है। इस खास कुल्फी में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि इसे बेजुबान जानवरों को खिलाया जा सके।

 

 

बेजुबान जानवरों के लिए किया जा रहा अनोखा प्रयास

वीडियो में आगे नजर आता है कि इसे रिकॉर्ड करने वाला शख्स अपने कुत्ते के लिए भी वहीं से खास कुल्फी खरीदता है और उसे खिलाता है। कुल्फी वाले की छोटी-सी दुकान और बेजुबान जानवरों के लिए किया जा रहा यह अनोखा प्रयास लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स बुजुर्ग दुकानदार के जानवरों के प्रति प्यार और उनकी इस छोटी-सी पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।



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वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

कुत्तों के लिए स्पेशल कुल्फी बनाते शख्स के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अबतक कई व्यूज और लाइक मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- क्यूटी अंकल। दूसरे शख्स ने लिखा- इस छोटी सी दुकान से कई बेजुबान जानवरों को भी गर्मी में राहत मिल रही है।

 


 

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