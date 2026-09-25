यूएई की एक कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट में दिए आईफोन, सरप्राइज देने के तरीके का वीडियो हो रहा वायरल

iPhone गिफ्ट का वायरल वीडियो: अगर आपका बॉस आपको मीटिंग के बहाने मीटिंग रूम में बुलाए और वहां मीटिंग के बजाय सरप्राइज गिफ्ट दे, तो जाहिर है खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और अगर इस सरप्राइज में मिल जाए, तो यह पल और भी खास बन जाएगा। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बॉस ने अपने कर्मचारियों को मीटिंग के बहाने बुलाकर खास अंदाज में आईफोन गिफ्ट किए।

वीडियो में कर्मचारी टेबल पर रखे गिफ्ट बॉक्स उठाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह थी कि किसी भी कर्मचारी को पहले से नहीं पता था कि उसके बॉक्स में क्या है। जैसे ही बॉक्स खोले गए, कुछ कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी, क्योंकि उन्हें गिफ्ट में iPhone मिला था। वहीं, कुछ कर्मचारियों के बॉक्स से सिर्फ चॉकलेट निकली। शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट की जगह सिर्फ चॉकलेट से ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन तभी कंपनी ने ऐसा ट्विस्ट दिया, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया।

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वायरल वीडियो:

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जिन कर्मचारियों के बॉक्स से चॉकलेट निकली थी, उन्हें भी बाद में iPhone गिफ्ट किया गया। iPhone मिलते ही कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। दरअसल, गिफ्ट चुनने के दौरान कुछ कर्मचारियों को iPhone मिला, तो कुछ के बॉक्स में चॉकलेट निकली। लेकिन कंपनी ने आखिर में सभी कर्मचारियों को iPhone देकर सरप्राइज कर दिया। इस तरह अंत में हर कर्मचारी के हाथ में iPhone था और सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे।



वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

कर्मचारियों को सरप्राइज iPhone गिफ्ट देने के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसे अबतक कई हजारों लोग देख चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कई यूजर कंपनी के मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग अपनी कंपनियों के बारे में भी बता रहे हैं।

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कर्मचारियों की मेहनत पर कंपनियों का महंगा सरप्राइज गिफ्ट

कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। दुनिया के अलग-अलग देशों में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की मेहनत और प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए iPhone जैसे महंगे तोहफे दे चुकी हैं। ऐसे गिफ्ट अक्सर कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने और उनके योगदान को सराहने के तौर पर दिए जाते हैं।