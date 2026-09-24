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कन्यादान के समय पिता ने कही दिल छू लेने वाली बात, विदाई का वीडियो हुआ वायरल

Thu, 24 Sep 2026 11:46 AM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Thu, 24 Sep 2026 11:46 AM IST
सार

वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर एक पिता का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटी की विदाई के वक्त कन्यादान की रस्म को लेकर ऐसी बात कही, जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया।

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Father heart touching emotional words durin daughter wedding kanyadaan ritual viral video
बेटी की विदाई पर छलका पिता का दर्द - फोटो : @nidhichopra97

विस्तार
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कन्यादान का भावुक वीडियो: एक पिता के लिए बेटी का कन्यादान करना अक्सर खुशी, गर्व और भावुकता से भरा पल होता है। जिस बेटी को उसने बचपन से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, उसकी शादी और विदाई का समय पिता के लिए भावनाओं का गहरा संगम बन जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पिता का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटी की विदाई के वक्त कन्यादान की रस्म को लेकर ऐसी बात कही, जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल छू लिया।

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सोशल मीडिया वायरल वीडियो 

वीडियो में विदाई का एक बेहद भावुक पल देखने को मिलता है, जहां पिता अपनी बेटी के सामने खड़े होकर दिल की बातें कहते नजर आते हैं। शुरुआत में वह खुद को संभालते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी के लिए अपने प्यार का जिक्र करते ही उनकी आवाज भर्रा जाती है। पिता कहते हैं कि बेटी को विदा करना उनके लिए सिर्फ उसे एक नए घर भेजने की रस्म नहीं है, बल्कि यह उसकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह बेटी को उसके आने वाले जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान उनके शब्दों में बेटी के लिए प्यार, उसकी चिंता और उसे लेकर गर्व, तीनों भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। यही वजह है कि विदाई का यह पल देखने वालों को भी भावुक कर देता है।

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 यहां देखें वीडियो

 

 

 

 

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बेटी को दान करने से किया इनकार

इस मौके पर पिता की कही एक बात ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी बेटी का ‘कन्यादान’ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए बेटी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे दान किया जा सके। उनके शब्दों में, बेटी उनके दिल का टुकड़ा है और उनके जीवन की सबसे अनमोल खुशी है। बेटी को विदा करते हुए पिता ने उसे नए परिवार में प्यार और अपनापन बांटने की सीख दी। उन्होंने कहा कि वह अपने व्यवहार और प्रेम से वहां सभी का दिल जीते और रिश्तों को पूरी ईमानदारी और पूरे मन से निभाए। पिता की ये बातें बेटी के लिए उनके गहरे प्यार और भावनाओं को बयां करती नजर आईं।

 

 

मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं
पिता ने भावुक होते हुए ये भी कहा कि, एक पिता की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी बेटी के लिए वह हमेशा एक राजा होता है और उसकी बेटी उसके लिए किसी राजकुमारी से कम नहीं होती। यही भाव उनके शब्दों में साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा माना है, उसे वह किसी चीज की तरह ‘दान’ नहीं कर सकते। बेटी को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देते हुए पिता खुद को संभाल नहीं पाए। अपनी भावनाएं जाहिर करते-करते उनकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार वह बेटी को गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगे। 

 

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वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
कन्यादान की रस्म में भावुक हुए पिता के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। जिसे अबतक लाखों लोगों ने देखा और लाइक भी किया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- एक ओर बेटी के नए सफर की खुशी होती है, तो दूसरी ओर बचपन की यादें और विदाई का एहसास आंखों में आंसू ला सकता है। दूसरे यूजर ने लिखा- पिता का बेटी को रिश्ते निभाने की सीख देना सिर्फ विदाई की एक रस्म नहीं, बल्कि उसके नए जीवन के लिए एक भावनात्मक संदेश होता है। 

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