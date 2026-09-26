आईएमडी रेड अलर्ट: क्यों यूपी में दो दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश? जानिए कब तक होगी बरसात

1 of 5 क्यों यूपी में दो दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश? - फोटो : AI

यूपी में बारिश का आईएमडी रेड अलर्ट: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दो दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग में यूपी में भारी बारिश की आशंका जताई है और कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने क्या कहा है?



क्या है यूपी में बारिश की वजह?



उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवात अर्नब की वजह से दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। चक्रवात अर्नब के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम और चक्रवात अर्नब के प्रभाव से अभी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।



2 of 5 क्यों यूपी में दो दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश? - फोटो : अमर उजाला

कब तक होगी बारिश?



मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव की वजह से मौसमी सिस्टम अगले 12 घंटे तक तीव्र रह सकता है। उसके बाद धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। इस सिस्टम से पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।



मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश भी हो सकती है। विभाग की तरफ से कहा कि बंगाल से उठे चक्रवाती तूफान के कारण उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में मौसमी गतिविधियां तेजी हुई हैं। इसका प्रभाव 27 सितंबर तक रह सकता है। मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें 52 जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है।





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