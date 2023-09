Metro Video: चलती दिल्ली मेट्रो में चचा ने जलाई बीड़ी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Follow Us

Metro Video: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो के अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर पूरा सोशल मीडिया हैरान है। मेट्रो में पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करने पर बैन है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर लगता है कि लोगों को दिल्ली मेट्रो के नियमों की कोई परवाह नहीं है।

Delhi Metro: A video of an elderly smoking Veed goes viral. #delhimetro pic.twitter.com/PyoG69xq4z