इंसानों की जगह अब हाथों में मशीन लगाएगी मेहंदी! नौकरी बनाम तकनीक को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस
वायरल वीडियो: सोशल मीडिया पर इन दिनों हाथ पर बेहद बारीकी से मेहंदी लगाने वाली एक मशीन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर लोगों के बीच नई बहस शुरू हो गई है।
विस्तार
मेहंदी का डिजाइन बनाती मशीन का वायरल वीडियो: मेहंदी सिर्फ श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि कई भारतीय परंपराओं और समारोहों से भी जुड़ी हुई है। भारत में शादी और त्योहारों जैसे खास मौकों पर हाथों में मेहंदी लगवाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। खास अवसरों पर लोग मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाते हैं, जो अपनी कला और घंटों की मेहनत से हाथों पर खूबसूरत और बारीक डिजाइन तैयार करते हैं। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।
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सोशल मीडिया वायरल वीडियो
वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला अपना हाथ एक मशीन के अंदर रखती नजर आ रही है। इसके बाद मशीन कुछ ही समय में उसके हाथ पर मेहंदी का बारीक और आकर्षक डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। आमतौर पर मेहंदी आर्टिस्ट को हाथ की बनावट, ग्राहक की पसंद और मौके के हिसाब से डिजाइन तैयार करना पड़ता है। लेकिन वायरल वीडियो में मशीन यह पूरा काम खुद ही करती नजर आ रही है। यही बात इस वीडियो को खास बना रही है और लोगों को हैरान भी कर रही है।
देखें वीडियो-
Some more jobs gone 🙈 https://t.co/jKiUzB8gOA— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 9, 2026
मेहंदी मशीन ने नौकरियों पर बढ़ाई चिंता
वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। जिसके कैप्शन में लिखा है- Some more jobs gone। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। सवाल यह है कि अगर मशीनें इंसानों की जगह ऐसे काम भी करने लगेंगी, तो आने वाले समय में लोगों की नौकरियों पर इसका कितना असर पड़ेगा।
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वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
मेहंदी मशीन के वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह वीडियो असली मशीन का नहीं, बल्कि AI से बनाया गया हो सकता है, वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि, वे मशीन के बजाय इंसान से मेहंदी लगवाना ज्यादा पसंद करेंगे।
नोट: फिलहाल इस वीडियो के AI-generated होने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और उसमें किए गए दावों के आधार पर तैयार की गई है।