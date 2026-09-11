चलती ट्रेन से गिरी महिला, खचाखच भरी मुंबई लोकल का वीडियो हुआ वायरल, सुरक्षा पर उठे सवाल

मुंबई लोकल में चलती ट्रेन से गिरती महिला का वायरल वीडियो: मुंबई में रोजाना लाखों लोग ऑफिस, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली इन ट्रेनों में खासकर पीक आवर्स के दौरान भारी भीड़ देखने को मिलती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार यात्रियों के लिए ट्रेन के अंदर ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। इसी भीड़भाड़ के बीच सामने आए एक वीडियो ने लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक महिला चलती ट्रेन से गिरती हुई नजर आ रही।

मुंबई की लोकल ट्रेनों में सुबह और शाम पीक आवर्स के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऑफिस आने-जाने के समय डिब्बे यात्रियों से खचाखच भरे रहते हैं। ऐसे में दरवाजे के पास खड़े यात्रियों के लिए सफर और भी जोखिम भरा हो जाता है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह डोंबिवली और कलवा के बीच एक महिला भीड़ से भरी चलती लोकल ट्रेन से नीचे गिर गई। घटना के बाद ट्रेन को रोकना पड़ा, जिसके चलते मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

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This video is from Mumbra station adjacent to Mumbai where a woman falls from the train . fortunately the train had stopped due to signal 🚦Mumbaikers are forced everyday with literally their lives in their hands. https://t.co/K3w2mr6qOV — 💝🌹💖🇮🇳jaggirmRanbir🇮🇳💖🌹💝 (@jaggirm) September 10, 2026

मुंबई लोकल शहर की लाइफ लाइन कही जाती है। बड़ी संख्या में लोग कम समय और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इसी पर निर्भर हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या ज्यादा होने और ट्रेन में सीमित जगह होने के कारण पीक आवर्स में काफी दबाव रहता है।

चलती ट्रेन से गिरती महिला के इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। जिसके कैप्शन में दावा किया गया है कि, यह घटना मुंबई से सटे मुंब्रा स्टेशन की है। जिसमें एक महिला ट्रेन से गिरती हुई नजर आ रही है। गनीमत रही कि सिग्नल के चलते ट्रेन रुकी हुई थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।

ट्रेन में जबरदस्त भीड़ होने की स्थिति में दरवाजे के पास खड़ा रहना काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। मुंब्रा की इस घटना ने एक बार फिर लोकल ट्रेन में सफर के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है। खासकर पीक आवर्स में यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए। दरवाजे के बिल्कुल किनारे खड़े होने के बजाय संभव हो तो अंदर की ओर सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।