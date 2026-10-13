बिहार: प्रदेश के इस दुर्गा मंदिर की अनोखी परंपरा, दो किमी की विसर्जन यात्रा पूरी करने में लगते हैं 12 घंटे

बिहार के बेगूसराय जिले के बीहट में स्थित सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं, भव्यता और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा के बीच इस मंदिर की परंपराएं विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। करीब 221 फीट ऊंचाई वाले इस मंदिर में मां के पारंपरिक स्वरूप से लेकर विसर्जन यात्रा तक, हर परंपरा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बेगूसराय के बीहट स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर की ऊंचाई 221 फीट बताई जाती है। अपनी विशाल संरचना के कारण यह मंदिर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में विशिष्ट पहचान रखता है। गंगा क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। हालांकि, इसे देश का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर होने का दावा प्रमाणित जानकारी के अभाव में निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता।मंदिर से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं में मां दुर्गा के स्वरूप की परंपरा का उल्लेख किया जाता है। स्थानीय विवरणों के अनुसार, करीब 90 वर्षों से मां के स्वरूप को पारंपरिक रूप में बनाए रखने की मान्यता है। श्रद्धालुओं के लिए यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। मंदिर में मां की पिंडी स्वरूप में पूजा किए जाने की परंपरा भी इसकी विशिष्टता मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और जीवन में शांति की कामना करते हैं।बीहट के बड़ी दुर्गा मंदिर की सबसे खास परंपराओं में विसर्जन यात्रा का विशेष स्थान है। स्थानीय जानकारी के अनुसार, करीब दो किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। यात्रा की लंबी अवधि इस आयोजन से जुड़ी पारंपरिक प्रक्रिया, धार्मिक अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं की भागीदारी को दर्शाती है।

विसर्जन के दौरान आस्था और सामूहिक सहभागिता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जीवंत रखने का माध्यम भी है। स्थानीय लोगों के लिए यह आयोजन सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक एकजुटता से भी जुड़ा हुआ है।

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा साहस, शौर्य और निर्भयता की प्रतीक हैं। भक्त उनकी आराधना कर सुख-शांति, समृद्धि और संकटों से रक्षा की कामना करते हैं। इस अवसर पर बिहार के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। बीहट का बड़ी दुर्गा मंदिर भी अपनी विशिष्ट परंपराओं और धार्मिक महत्ता के कारण श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है।बीहट के सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा मंदिर की पहचान केवल इसकी ऊंचाई और भव्यता तक सीमित नहीं है। मां के स्वरूप से जुड़ी परंपरा, पूजा-पद्धति और लंबी विसर्जन यात्रा इसे स्थानीय सांस्कृतिक जीवन से जोड़ती हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धा और विसर्जन से जुड़ी परंपराएं इस बात को दर्शाती हैं कि धार्मिक स्थल केवल पूजा के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक पहचान को भी सहेजते हैं। बीहट का बड़ी दुर्गा मंदिर इसी आस्था और परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।