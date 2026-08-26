समस्तीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत: पांच बदमाशों ने युवक को घेरकर मारीं तीन गोली; हालत गंभीर उपचार जारी

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र स्थित महथी बांध पर बुधवार देर शाम दो बाइक पर सवार पांच हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चलाईं। गोलीबारी में युवक को तीन गोलियां लगी हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय ले गए।

जख्मी की पहचान महथी गांव निवासी संजय कुमार सिंह के पुत्र आदित्य वत्स उर्फ नवनीत के रूप में हुई है। घटना के बाद महथी बांध और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। हालांकि, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

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घरेलू सामान लेने गया था युवक

परिजनों के अनुसार, आदित्य वत्स बुधवार देर शाम महथी बांध पर कुछ घरेलू सामान लेने गया था। इसी दौरान पहले से घात लगाए दो बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने उसे घेर लिया। बताया गया कि युवक को देखते ही बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते करीब आधा दर्जन राउंड गोलियां चला दी गईं।

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पीठ, कमर और पैर में लगी गोली

फायरिंग में तीन गोलियां आदित्य की पीठ, कमर और पैर में लगीं। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फायरिंग के बाद बदमाश दोनों बाइक से मौके से फरार हो गए।

खून से लथपथ युवक को पहुंचाया गया सीएचसी

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल आदित्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विभूतिपुर लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। तीन गोलियां लगने के कारण उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए परिजन उसे लेकर बेगूसराय रवाना हो गए। परिजनों के अनुसार, घटना के समय आदित्य अकेला था। बदमाशों ने उसे क्यों निशाना बनाया, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस इसी बिंदु को ध्यान में रखकर भी जांच कर रही है।

थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस कर रही छानबीन

विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। टीम आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमलावर किस दिशा से आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से फरार हुए। गोलीबारी के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

पुराना विवाद या किसी साजिश के तहत हमला?

प्रथम दृष्टया युवक को निशाना बनाकर फायरिंग किए जाने की आशंका है। हालांकि, हमले के पीछे पुराना विवाद, आपसी रंजिश या कोई अन्य कारण है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाने के साथ ही बदमाशों के बारे में सुराग तलाश रही है।