{"_id":"6af975d4dc6c8bc8820999e0","slug":"sunrise-timing-16-november-bihar-districtwise-sunrise-time-my-area-chhath-puja-2026-bihar-news-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा: डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, अब कल सूर्योदय का समय देखकर सुबह की तैयारी कर लें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन चार दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती ने 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया। रविवार सुबह से ही हर गली-सड़कों पर बिहार कोकिला स्व. शारदा सिन्हा के छठ गीत बज रहे हैं। आज शाम श्रद्धालुओं ने नदी और तालाब पर पहुंचकर और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। अब कल यानी 16 नवंबर की अहले सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्योदय का समय बिहार के किस जिले में कब है- जानना चाहिए। इस खबर में पूरी जानकारी है।

Trending Videos

ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश झा ने बताया कि छठ महापर्व पर ग्रह-गोचरों का मंगलकारी संयोग बन रहा है I आज रविवार को षष्ठी होने से यह अतिशुभकारी संयोग बन गया है I आज सूर्यदेव को संघ्या अर्घ्य पर सर्वार्थ सिद्धि एवं रवियोग का संयोग रहा। भगवान भास्कर को जल से अर्घ्य देने से मानसिक शांति और जीवन में उन्नति होती है I लाल चंदन, फूल के साथ अर्घ्य से यश की प्राप्ति होती हैI कलयुग के प्रत्यक्ष देवता सूर्य को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य देने से पुत्र और सौभाग्य का वरदान मिलता है I

विज्ञापन

विज्ञापन