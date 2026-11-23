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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हमेशा कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं का कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना ही पार्टी संगठन के हित में सबसे अच्छी बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे उनके पिता नीतीश कुमार और उन पर पूरा विश्वास बनाए रखें। संगठन में कार्यकर्ताओं का सम्मान ही दल की असली ताकत होता है।राज्य में होने वाले सुशासन दिवस को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए निशांत कुमार ने कहा कि कल का दिन बिहार के लिए बेहद खास है क्योंकि सरकार के 21 साल पूरे हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक राज्य का नेतृत्व किया और इस दौरान विकास के कई बड़े काम किए। सुशासन दिवस के पर पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को याद किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए सकारात्मक बदलावों की सराहना करते हुए उन्होंने इन कार्यों को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया।निशांत कुमार ने वर्तमान सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक राज्य का नेतृत्व करते हुए सुशासन लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इतने लंबे समय तक राज्य की बागडोर संभालते हुए विकास और सुशासन के लिए काम करना अपने आप में मिसाल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी और सरकार मिलकर आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे।