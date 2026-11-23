विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीतीश सेतु का भव्य लोकार्पण किया था। कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद दर्जनों की संख्या में युवक और बच्चे राजद का झंडा लेकर पुल पर पहुंच गए और उन्होंने लालू प्रसाद यादव तथा तेजस्वी यादव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी।नारेबाजी के दौरान ही कुछ उग्र युवकों ने पुल पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और अन्य एनडीए नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए। उपद्रवियों द्वारा पोस्टर फाड़े जाने और अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक किस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर लगे पोस्टरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस-प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी।रुस्तमपुर थानाध्यक्ष कुमार अभिषेक ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस की टीम वायरल फुटेज के जरिये उपद्रवियों को चिह्नित कर रही है। थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में शामिल अन्य नामजद और अज्ञात आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।लोकार्पण कार्यक्रम को देखते हुए पुल तक जाने वाले रास्ते पर पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद पुल पर पोस्टर फाड़े जाने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।