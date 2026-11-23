जन सुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को पटना में नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य डॉ. एसपी राय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को शुभकामनाएं दीं। साथ ही निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा में शामिल होने और उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज किए जाने के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। वहीं, नीतीश सेतु को लेकर राजद के विरोध पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

सभी नवनिर्वाचित MLC को दी शुभकामनाएं

प्रशांत किशोर ने कहा कि शपथ लेने वाले सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को वह शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी सदस्य बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही अपने मतदाताओं और संबंधित क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन करें।

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निर्दलीय MLC की सदस्यता का मामला कोर्ट ले जाने के संकेत

निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा में शामिल होने और उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज होने के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इस मामले में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सभापति ने इस संबंध में पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद जो निर्णय दिया है, उसे कानून के प्रावधानों के आधार पर देखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में जो भी कानूनी विकल्प उपलब्ध होंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जन सुराज की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

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नीतीश सेतु पर राजद के विरोध को बताया राजनीतिक

नीतीश सेतु को लेकर राजद की ओर से जताई जा रही आपत्ति पर भी प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर विरोध केवल विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने इस पुल की परिकल्पना का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए कहा कि यह उनकी सोच और पहल का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब इस पुल की योजना बनाई जा रही थी, उस समय न भाजपा नीतीश कुमार के साथ थी और न ही राजद। ऐसे में अब इस परियोजना को लेकर विरोध करना महज राजनीतिक बयानबाजी है। प्रशांत किशोर के मुताबिक, विकास से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उनके महत्व को समझना चाहिए।

