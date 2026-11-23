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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:30 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
06:51 AM, 23-Nov-2026
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 23 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी बेलोरी-सन्हौली-सालमारी सड़क पर गड्ढे में गिर गई। हादसे में पांच लोग घायल हुए। सांसद ने सड़क निर्माण में लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की।