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पकड़ी गई महिला नक्सली की पहचान विनीता भारती के रूप में हुई है, जो श्वेता, अनीता, प्रतिमा और कल्पना जैसे कई अलग-अलग नाम बदलकर लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था और पांच अलग-अलग गंभीर मामलों में उसकी तलाश की जा रही थी।पकड़ी गई इनामी महिला नक्सली विनीता भारती मूल रूप से दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र स्थित लालपुर शिवराम गांव की रहने वाली है। वह मृत नक्सली अमरलाल देव उर्फ नकुल की पत्नी है। बिहार पुलिस मुख्यालय की अभियान (एसआईजी) शाखा ने 4 मई को उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। वह लंबे समय से विभिन्न मामलों में फरार चल रही थी और पुलिस की रडार पर थी। आरोपी महिला नक्सली लगातार अपना नाम और पहचान बदलकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और सटीक सूचना तंत्र के कारण उसकी चालें पूरी तरह नाकाम साबित हुईं।पुलिस सूत्रों के अनुसार विनीता भारती का आपराधिक और नक्सली नेटवर्क केवल एक जिले तक सीमित नहीं था। अपनी पुरानी पृष्ठभूमि के साथ-साथ वह उत्तर बिहार के कई हिस्सों में माओवादियों की गतिविधियों और संगठनात्मक संपर्कों से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। मृत नक्सली अमरलाल देव से जुड़े संबंधों के कारण भी सुरक्षा बल उसके संपर्कों को अत्यंत संवेदनशील मानकर जांच कर रहे हैं। बरौनी के बथौली गांव में उसके छिपे होने की पुख्ता और सटीक जानकारी मिलने के तुरंत बाद एसटीएफ तथा डीआईयू की संयुक्त टीम ने अत्यंत गोपनीय तरीके से इलाके की घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया।इनामी महिला नक्सली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां कई अहम सवालों के जवाब तलाशने में जुट गई हैं। पुलिस गहन जांच कर रही है कि वह बेगूसराय के बरौनी क्षेत्र में किस विशेष मकसद से शरण लिए हुए थी और क्या वह पुराने नक्सली नेटवर्क या किसी सक्रिय कड़ी को फिर से जोड़ने की कोशिश में थी। साथ ही, फरारी की अवधि के दौरान उसे किन-किन ठिकानों पर पनाह दी गई और उसके संपर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस उससे जुड़े पुराने दस्तावेज और मामलों की फाइलों की जांच में जुटी है और आने वाले दिनों में कई अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है।