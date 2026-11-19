शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज के अनुसार, बुधवार की दोपहर करीब 12:20 बजे तीन बाइक पर सवार करीब आठ लोग सेनको गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम के बाहर उतरते हैं और बारी-बारी से शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं। शोरूम के अंदर लगे कैमरों में भी उनका अंदर दाखिल होना कैद होता है।अंदर घुसकर वे एक आम ग्राहक की तरह कुछ देर तक गोल्ड की चेन को देखते हैं। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था कि अचानक उनके द्वारा बंदूकें निकाल ली जाती हैं और शॉप में मौजूद सभी कर्मियों और उपभोक्ताओं को डराने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है।कैमरों के सामने आई फुटेज में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शोरूम में मौजूद लोगों के सिर पर अपराधियों ने बंदूकें तान रखी हैं और उन्हें बंधक बनाकर रखा है। इस दौरान उनके कुछ साथी गहनों को लूटकर एक बैग में रखते हुए नज़र आते हैं। करीब 30 से 35 मिनट तक यह सिलसिला चलता है, जिसके बाद कैमरों में उनके बाहर जाने का दृश्य कैद होता है।ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान कैमरे में शोरूम के अंदर सायरन के बजने की आवाज़ भी आती है, लेकिन इसके बावजूद बाहर के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी कैमरों में अपराधियों के बाहर निकलने का दृश्य कैद होता है। इस दौरान वे बाइक पर सवार होते हैं और स्टेशन चौक वाले रास्ते को पकड़कर फरार हो जाते हैं।घटना के कुछ ही देर बाद यह मामला पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है, जिसके बाद मौके पर चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय, एसएसपी कुमार गौतम, बेतिया सदर 01, सदर 02, ट्रैफिक और क्राइम डीएसपी सहित चार थानों के थानाध्यक्ष पहुंचते हैं।

Bettiah Bihar : सीसीटीवी फुटेज ने दिखा दिए चेहरे

खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज

शोरूम के अंदर करीब 8 घंटों तक चली जांच और पूछताछ के बाद सभी अधिकारी बाहर निकलते हैं और मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान डीआईजी बताते हैं कि “सीसीटीवी कैमरों को खंगालने और बंधक बनाए गए लोगों से पूछताछ के बाद यह पता चला है कि अपराधी 8 की संख्या में आए थे। वे तीन बाइक से शोरूम पहुंचे और एक-एक कर शॉप के अंदर दाखिल हुए। सभी के हाथों में बंदूकें थीं, जिसकी नोंक पर उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कैमरों में कैद फुटेज से यह पता चला है कि इस पूरी वारदात को करीब 30 से 35 मिनट में अंजाम दिया गया है।”



कैमरों ने खोले कई राज

घटना के अगले दिन गुरुवार को पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिलती है कि “ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में मंगलवार की रात एक संदिग्ध कार का मूवमेंट कैद होता है, जिसमें लूट करने वाले अपराधी ही मौजूद होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लूट की घटना को अंजाम देने से एक दिन पहले उन्होंने कार से आकर दुकान की रेकी की थी। फिर उस कार को रेलवे स्टेशन के पास पार्क कर दिया था। घटना वाले दिन वे बाइक से पहुंचे, लूटपाट की और फिर उसी कार में गहनों से भरे बैग को रखकर बाइक से ही अलग-अलग दिशा में निकल गए।”



पुलिस को भ्रमित करने का काला खेल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध कार को रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की स्थिति में देखा गया था, जो घटना के बाद उस लोकेशन पर मौजूद नहीं थी। इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि अपराधियों ने एक साजिश के तहत पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बाइक का उपयोग किया, लेकिन वास्तव में सारा खेल कार के जरिए ही किया गया।



गिरफ्त में चार अपराधी

बहरहाल, पुलिस ने घटना में शामिल 6 संदिग्धों की पहचान कर ली है। इनमें से चार को हिरासत में ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, इन अपराधियों के तार बिहार के समस्तीपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से जुड़े हैं।

(इनपुट- आशीष कुमार, बेतिया)