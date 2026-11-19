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यह सांकेतिक विरोध कार्यक्रम पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक डॉ. आलोक राज और पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पीयूष पुजारा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों से सीमांचल के छात्र-छात्राओं के हित में काम करने की अपील की।डॉ. आलोक राज और पीयूष पुजारा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अधिकारियों का ध्यान छात्र समस्याओं के समाधान के बजाय आपसी गुटबाजी पर अधिक है। इसका खामियाजा सीमांचल के हजारों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।प्रदर्शनकारी नेताओं ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति के समक्ष आनन-फानन में प्रमाण पत्र तो दे दिए गए थे, लेकिन संबंधित अंकपत्र अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।उन्होंने सवाल उठाया कि जब पिछले दीक्षांत समारोह में शामिल विद्यार्थियों को ही जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं, तो आगामी दीक्षांत समारोह आयोजित करने की सार्थकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अलावा कुलपति आवास भी पहुंचे। उस समय कुलपति कार्यालय में मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आवास पर पहुंचकर अपनी मांग रखने के बावजूद कुलपति ने बाहर आकर उनकी समस्याएं सुनने या कोई आश्वासन देने की पहल नहीं की। इससे छात्र नेताओं में नाराजगी और बढ़ गई।छात्र नेताओं का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण करीब 20 हजार छात्र-छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र और अंकपत्र लंबित हैं। दस्तावेज नहीं मिलने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में दाखिला लेने और नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आगामी दीक्षांत समारोह से पहले सभी 20 हजार लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाए। विद्यार्थियों को उनके मूल प्रमाण पत्र और अंकपत्र सौंपे जाएं, ताकि उनका शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य प्रभावित न हो। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन आरोपों और मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।