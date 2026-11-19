छपरा मेडिकल कॉलेज: 50 MBBS सीटों पर नामांकन की अनुमति, स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों को दिलाया सेवा का संकल्प
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 19 Nov 2026 05:22 PM IST
सार
छपरा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में गुरुवार को ओरिएंटेशन, ओथ एंड व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने नवप्रवेशित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्हाइट कोट पहनना मानवता की सेवा, करुणा और जिम्मेदारी का संकल्प है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन और संचालन की अनुमति मिल गई है।
विज्ञापन
विस्तार
छपरा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा की नई यात्रा शुरू करने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरुवार को विशेष समारोह आयोजित किया गया। ओरिएंटेशन, ओथ एंड व्हाइट कोट सेरेमनी में स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना केवल एक पेशा चुनना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और मरीजों के प्रति संवेदनशील रहने की जिम्मेदारी स्वीकार करना है।
व्हाइट कोट पहनना सेवा का संकल्प: स्वास्थ्य मंत्री
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि व्हाइट कोट धारण करना केवल चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत नहीं है, बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ मानवता की सेवा करने का संकल्प भी है।
चिकित्सा पेशे में ज्ञान के साथ संवेदनशीलता जरूरी
मंत्री ने कहा कि चिकित्सा का पेशा केवल करियर नहीं, बल्कि समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छे चिकित्सक के लिए चिकित्सा ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ मरीजों के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और सेवाभाव भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन मूल्यों को अपने पेशेवर जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
विज्ञापन
छपरा मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि छपरा स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 50 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन और संचालन की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें।
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में दक्ष बनेंगे विद्यार्थी
मंत्री ने उम्मीद जताई कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी नई और अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में दक्षता हासिल कर कुशल चिकित्सक बनेंगे। इससे भविष्य में प्रदेश को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के दौरान अनुशासन, मेहनत और सेवाभाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
व्हाइट कोट पहनना सेवा का संकल्प: स्वास्थ्य मंत्री
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि व्हाइट कोट धारण करना केवल चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत नहीं है, बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ मानवता की सेवा करने का संकल्प भी है।
विज्ञापन
चिकित्सा पेशे में ज्ञान के साथ संवेदनशीलता जरूरी
मंत्री ने कहा कि चिकित्सा का पेशा केवल करियर नहीं, बल्कि समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छे चिकित्सक के लिए चिकित्सा ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ मरीजों के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और सेवाभाव भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन मूल्यों को अपने पेशेवर जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।
विज्ञापन
छपरा मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि छपरा स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 50 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन और संचालन की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें।
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में दक्ष बनेंगे विद्यार्थी
मंत्री ने उम्मीद जताई कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी नई और अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में दक्षता हासिल कर कुशल चिकित्सक बनेंगे। इससे भविष्य में प्रदेश को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के दौरान अनुशासन, मेहनत और सेवाभाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।