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राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि व्हाइट कोट धारण करना केवल चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत नहीं है, बल्कि करुणा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ मानवता की सेवा करने का संकल्प भी है।मंत्री ने कहा कि चिकित्सा का पेशा केवल करियर नहीं, बल्कि समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छे चिकित्सक के लिए चिकित्सा ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ मरीजों के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और सेवाभाव भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन मूल्यों को अपने पेशेवर जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि छपरा स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 50 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन और संचालन की अनुमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें।मंत्री ने उम्मीद जताई कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी नई और अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में दक्षता हासिल कर कुशल चिकित्सक बनेंगे। इससे भविष्य में प्रदेश को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के दौरान अनुशासन, मेहनत और सेवाभाव को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।