बिहार: पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी उठाया घातक कदम, आठ महीने पहले हुई थी शादी; दंपती की मौत से मचा कोहराम

सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुई एक दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। करीब आठ-नौ महीने पहले विवाह के बंधन में बंधे एक दंपती की अलग-अलग स्थानों पर मौत हो गई। पति की मौत की खबर के बाद पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। घटना के बाद रसूलपुर से लेकर मछगरा गांव तक मातम पसरा हुआ है।

मृतकों की पहचान रसूलपुर गांव निवासी 25 वर्षीय बबलू कुमार महतो और उनकी 23 वर्षीय पत्नी सपना कुमारी के रूप में हुई है। बबलू करीब पांच महीने पहले आजीविका के लिए चेन्नई में पेंटिंग और मजदूरी का काम करने गया था। घर पर उसकी बुजुर्ग मां-पिता और पत्नी सपना रहती थीं।

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घटना का पता रविवार को तब चला, जब बबलू की मां सीता देवी खेत में काम करने के बाद घर लौटीं। उन्होंने खिड़की से देखा कि उनकी बहू सपना कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। हालांकि, तब तक सपना की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही अमनौर थानाध्यक्ष विमलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

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इसी बीच चेन्नई से आए एक फोन कॉल ने परिवार को झकझोर दिया। परिजनों को जानकारी मिली कि चेन्नई में बबलू ने भी आत्महत्या कर ली है। पति-पत्नी की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। राजमिस्त्री का काम करने वाले बबलू के पिता शंभू महतो जब घर पहुंचे तो बहू का शव देखकर बेसुध हो गए।

मृतका के दादा विजय महतो ने बताया कि सपना बनियापुर थाना क्षेत्र के मछगरा गांव निवासी तेरस महतो की बेटी थी। वह रक्षाबंधन के अवसर पर मायके गई थी और दो दिन पहले ही ससुराल लौटी थी।



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पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शनिवार शाम बबलू ने अपनी पत्नी को फोन किया था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों ने उसे समझाकर शांत किया था। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि रविवार सुबह बबलू ने वीडियो कॉल के दौरान आत्महत्या करने की बात पत्नी को दिखाई, जिसके बाद सपना ने भी आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने सपना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। वहीं, परिजन चेन्नई से बबलू का शव घर लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं। थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद और आवेश में उठाए गए कदम का प्रतीत होता है। पुलिस परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।