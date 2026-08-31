बिहार: आरक्षण पर सियासत तेज, मंत्री संतोष सुमन बोले- जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान के साथ देंगे इस्तीफा

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मंत्री संतोष सुमन ने सामाजिक भेदभाव का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण मूल रूप से सामाजिक स्थिति के आधार पर दिया गया था, लेकिन लगभग 80 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाज के कई वर्ग पीछे छूटे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की कई जातियां आज भी अत्यंत पिछड़ी हैं और शिक्षा के स्तर के साथ-साथ प्रशासनिक सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।उन्होंने स्पष्ट किया कि वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए या तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए अथवा उनके लिए एक अलग श्रेणी का गठन किया जाए, जिससे वे अपनी ही श्रेणी के भीतर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि चार भाइयों में से एक आगे निकल जाए और तीन पीछे रह जाएं, तो यह आगे बढ़े हुए भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वह बाकी लोगों की सहायता करे।चिराग पासवान के साथ मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि दोनों एनडीए गठबंधन में पूरी तरह मजबूत हैं और उनके व्यक्तिगत संबंध भी मधुर हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी स्वतंत्र विचारधारा और सोच होती है, जिसके चलते कुछ मुद्दों पर दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं।क्रीमी लेयर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका आशय आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक रूप से वंचित और पिछड़े तबके से है। वहीं, यूजीसी से जुड़े हालिया सवालों पर उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी से परहेज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है और नियमानुसार कार्य कर रही है।