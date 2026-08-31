बीपीएससी टीआरई 4 पर बड़ा अपडेट: पंजीकरण प्रक्रिया स्थगित, कल से शुरू नहीं होगा आवेदन, क्या रही वजह?

1 सितंबर से शुरू नहीं होगा आवेदन

बीपीएससी की ओर से जारी आवश्यक सूचना में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के लिए 1 सितंबर 2026 से प्रस्तावित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण स्थगित किया जाता है।



इसका मतलब है कि अभ्यर्थी 1 सितंबर से टीआरई 4.0 का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे। आयोग ने नई तारीख अभी जारी नहीं की है। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।