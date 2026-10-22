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बिहार: अग्निकांड में मौत का आंकड़ा सात पहुंचा, नौवें दिन झुलसे दंपति ने भी तोड़ा दम; 11 घायलों का इलाज जारी

Thu, 22 Oct 2026 04:42 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2026 04:42 PM IST
सार

बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के नौवें दिन इलाज के दौरान एक और दंपति की मौत हो गई। जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है।

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Couple dies on ninth day in Gopalganj gas cylinder fire, death toll rises to seven bihar news safiyabad
सदर अस्पताल गोपालगंज की तस्वीर।

विस्तार
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बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हादसे के नौवें दिन इलाज के दौरान एक और दंपति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है।

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अस्पताल में दम तोड़ने वाले दंपति की पहचान सिंहासन मांझी और उनकी पत्नी लालछरी देवी के रूप में हुई है। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

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एलपीजी गैस रिसाव से हुआ था हादसा
यह घटना 13 अक्तूबर को सफियाबाद गांव में हुई थी। जानकारी के अनुसार, घर में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर के पाइप में अचानक रिसाव होने लगा, जिसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर में मौजूद कई लोग इसकी चपेट में आ गए।

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हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, गंभीर रूप से झुलसे मरीजों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा है।

11 घायलों का इलाज अभी भी जारी
सफियाबाद अग्निकांड के बाद से ही पूरे इलाके में शोक की लहर है। ताजा जानकारी के मुताबिक, अभी भी 11 अन्य घायलों का गोरखपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कई घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिससे उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही है।



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दंपति की मौत की खबर मिलते ही सफियाबाद गांव में एक बार फिर मातम पसर गया। एक ही गांव के कई लोगों की इस तरह जान जाने से हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल, अस्पताल में भर्ती अन्य घायलों के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की विशेष टीम नजर बनाए हुए है। सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

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