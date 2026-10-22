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बिहार: वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई, एमएलसी चुनाव से पहले 9 लाख रुपये की नकदी बरामद, एक व्यक्ति हिरासत में

Thu, 22 Oct 2026 09:42 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2026 09:42 PM IST
सार

एमएलसी चुनाव को लेकर जारी वाहन जांच के दौरान पटना के बख्तियारपुर फोरलेन पर पुलिस ने एक गाड़ी से नौ लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में नवादा के हिसुआ निवासी जयपाल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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चुनाव से पहले नौ लाख बरामद

विस्तार
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एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासनिक सख्ती बढ़ी हुई है। इसी क्रम में पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में फोरलेन पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से नौ लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

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व्यक्ति की पहचान नवादा जिले के हिसुआ निवासी जयपाल कुमार के रूप में हुई है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह पटना से अपने घर जा रहा था। बरामद नकदी में ज्यादातर 500 रुपये के नोट हैं, जबकि कुछ नोट 100 रुपये के भी हैं।

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चुनाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स की ओर से जगह-जगह आने-जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।

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इसी जांच के दौरान बख्तियारपुर फोरलेन पर पुलिस ने एक वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसमें से नौ लाख रुपये नकद बरामद हुए। वाहन में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद पुलिस ने चालक और उसमें सवार व्यक्ति से पूछताछ की। हालांकि, वे रकम के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नकदी के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने के कारण पुलिस ने रुपये जब्त कर लिए।

इस संबंध में बाढ़ के एसडीपीओ रामकृष्ण ने कहा कि एमएलसी चुनाव को लेकर जगह-जगह नाकेबंदी की गई है और वाहनों की जांच की जा रही है। टास्क फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस भी सहयोग कर रही है। जांच के दौरान एक गाड़ी से नौ लाख रुपये बरामद हुए। वाहन में सवार व्यक्ति रकम के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस मामले में बख्तियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जांच जारी है।



ये भी पढ़ें- बिहार: बांसबाड़ी में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पास में घायल मिला सात साल का बेटा; हत्या की आशंका

रुपये चुनाव में खपाए जाने की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नकदी के साथ पकड़े गए व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

चुनाव से पहले नौ लाख बरामद

चुनाव से पहले नौ लाख बरामद

 

 

 

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