बिहार में खूनी वारदात: किराना दुकानदार और पत्नी की गोली मारकर हत्या, गांव में डर का माहौल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Thu, 22 Oct 2026 09:03 PM IST
सार
बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित इस्माइलपुर गांव में बुधवार देर रात अपराधियों ने किराना दुकानदार रंजन मंडल और उनकी पत्नी किरण देवी की गोली मारकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
विस्तार
भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। इस्माइलपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने बुधवार की देर रात एक दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक दंपती अपनी चाय-नाश्ता और किराना दुकान में सो रहे थे जब यह घटना हुई।
मृतकों की पहचान किराना दुकानदार रंजन मंडल और उनकी पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। रंजन मंडल अपने घर में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। यह घटना अहले सुबह 4:00 बजे के करीब हुई। अपराधियों ने सबसे पहले रंजन मंडल को निशाना बनाया। उन्होंने रंजन मंडल को गोली मार दी।
गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी किरण देवी जोर से चिल्लाईं। अपराधियों ने किरण देवी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने किरण देवी को पकड़कर उनकी आंख में दो गोली दाग दीं। इस हमले में किरण देवी की भी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि अपराधियों का पता चल सके।
ये भी पढ़ें- बिहार: बांसबाड़ी में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पास में घायल मिला सात साल का बेटा; हत्या की आशंका
वारदात का विवरण
यह वारदात पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में हुई है। दंपती अपनी दुकान में सो रहे थे जब अपराधियों ने उन पर हमला किया। अपराधियों ने बेखौफ होकर इस जघन्य दोहरी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।
विज्ञापन
मृतकों की पहचान किराना दुकानदार रंजन मंडल और उनकी पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। रंजन मंडल अपने घर में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। यह घटना अहले सुबह 4:00 बजे के करीब हुई। अपराधियों ने सबसे पहले रंजन मंडल को निशाना बनाया। उन्होंने रंजन मंडल को गोली मार दी।
विज्ञापन
गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी किरण देवी जोर से चिल्लाईं। अपराधियों ने किरण देवी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने किरण देवी को पकड़कर उनकी आंख में दो गोली दाग दीं। इस हमले में किरण देवी की भी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि अपराधियों का पता चल सके।
ये भी पढ़ें- बिहार: बांसबाड़ी में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पास में घायल मिला सात साल का बेटा; हत्या की आशंका
वारदात का विवरण
यह वारदात पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में हुई है। दंपती अपनी दुकान में सो रहे थे जब अपराधियों ने उन पर हमला किया। अपराधियों ने बेखौफ होकर इस जघन्य दोहरी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है।