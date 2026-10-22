बिहार: बांसबाड़ी में फंदे से लटका मिला महिला का शव, पास में घायल मिला सात साल का बेटा; हत्या की आशंका

किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र की छत्तरगाछ पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अठियाबाड़ी वार्ड-8 की 35 वर्षीय महिला शाहीन प्रवीण का शव घर से करीब दो किलोमीटर दूर खानका बागान टोला की घनी बांसबाड़ी में फंदे से लटका मिला। मौके पर उसका सात वर्षीय बेटा भी घायल अवस्था में मिला।

मृतका का पति मुंबई में

मृतका अठियाबाड़ी निवासी मो. सोमू अहमद की पत्नी थी। उसका पति पिछले छह महीने से काम के सिलसिले में मुंबई में रह रहा है। शाहीन मूल रूप से दामलबाड़ी पंचायत के काशीबाड़ी गांव निवासी फासीरुद्दीन की बेटी थी। मृतका के देवर मो. बिपियारू के मुताबिक, शाहीन अपने बेटे नोमान को साथ लेकर छत्तरगाछ बाजार जाने के लिए निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। करीब चार बजे ग्रामीणों ने बांसबाड़ी में उसका शव फंदे से लटका देखा और परिजनों को सूचना दी।

विज्ञापन

सात वर्षीय बच्चे का बयान आया सामने

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतका का सात वर्षीय बेटा भी घटनास्थल पर घायल अवस्था में मिला। उसके गले पर रस्सी या बांस की करची से बांधने के निशान थे और आंख पर चोट लगी थी। परिजनों के अनुसार, बच्चे ने बताया कि किसी ने उसकी मां की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया और उसे भी मारने की कोशिश की। हालांकि, वह वहां से भाग निकला। पुलिस बच्चे के बयान की भी जांच कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका के भाई नूर आलम ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बहन की हत्या करने के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। उन्होंने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने पर छत्तरगाछ कैंप प्रभारी कुंदन कुमार, पहाड़कट्टा थानाध्यक्ष फुलेंद्र कुमार और महिला एसआई पुष्पांजलि मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद परिजनों को सौंप दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।