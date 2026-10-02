फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Saran News ›   Action Against Three Engineers Over Ring Bund Breach in Bihar Attached to Headquarters 10 Villages Submerged

बिहार में रिंग बांध टूटने पर तीन अभियंताओं पर कार्रवाई: मुख्यालय से अटैच, 10 गांव जलमग्न हुए; जांच के आदेश

Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में रिंग बांध टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने तीन अभियंताओं पर कार्रवाई की है। दो अभियंताओं को मुख्यालय से संबद्ध किया गया, जबकि एक को भोरे सिंचाई विभाग स्थानांतरित किया गया है।

विज्ञापन
Action Against Three Engineers Over Ring Bund Breach in Bihar Attached to Headquarters 10 Villages Submerged
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंडक नदी में भारी जलप्रवाह के कारण बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में रिंग बांध टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी मानते हुए तीन अभियंताओं को उनके पद से हटा दिया है। देर रात हुई इस कार्रवाई के तहत कार्यपालक अभियंता मोहम्मद साजिद इकबाल और सहायक अभियंता जावेद को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं, कनिष्ठ अभियंता विकास कुमार को भोरे सिंचाई विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। तीनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। इस निर्णय के बाद बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गोपालगंज के कर्मियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
विज्ञापन


तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी से मुक्त
गंडक नदी में 28 सितंबर को दर्ज 5.43 लाख क्यूसेक का जलप्रवाह गोपालगंज क्षेत्र में पहुंचते ही विकराल रूप धारण कर चुका था। इसके परिणामस्वरूप 30 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे शीतलपुर स्थित रिंग बांध अचानक टूट गया। बांध में दरार पड़ते ही पानी की धारा बस्तियों की ओर मुड़ गई। इस घटना के तुरंत बाद हरकत में आए जल संसाधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका तय करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। विभाग ने मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने के आदेश जारी किए हैं। यह समिति अभियंताओं की कार्यप्रणाली और बांध के रखरखाव से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं का गहन अध्ययन करेगी।
विज्ञापन


दस गांव हुए जलमग्न
शीतलपुर रिंग बांध टूटने के कारण आसपास के करीब 10 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। बस्तियों में पानी भर जाने से स्थानीय लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और ग्रामीण अत्यंत आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस घटना के पीछे किसी संभावित साजिश की भी जांच होनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक दावों पर भी सवाल खड़े किए हैं। जानकारों के अनुसार, जुलाई और अगस्त महीने में विभाग को भेजी गई आधिकारिक रिपोर्ट में इस सुरक्षा बांध को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बताया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  बिहार: गयाजी में पिंडदान के बीच सेवा की मिसाल, पंजाब के सेवादारों का लंगर; रोज पांच हजार श्रद्धालुओं को भोजन

उच्चस्तरीय जांच के आदेश
सुरक्षा रिपोर्ट में सुरक्षित दर्शाए गए बांध के अचानक ढह जाने से विभागीय कार्यशैली और निरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उच्चस्तरीय जांच टीम प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करेगी। जांच के बाद ही बांध टूटने के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आपदा की इस स्थिति में प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं, विभाग पानी के बहाव को नियंत्रित करने और क्षति को रोकने में जुटा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed