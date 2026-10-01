बिहार में बाढ़ का कहर: गंडक-बागमती-कोसी उफनाई, दो लाख लोग परेशान; कई जगह तटबंध टूटे; जानिए कहां-क्या हाल है?

जल संसाधन विभाग ने क्या कहा?

जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण गंडक का जलस्तर डुमरियाघाट, रेवाघाट और लालगंज में ऐतिहासिक उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर पहुंच गया था। इससे गंडक के दोनों तटबंधों पर अत्यधिक दबाव बना। दबाव के कारण कई जगह सीपेज और पाइपिंग की स्थिति बनी। विभाग की टीमें संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी करते हुए फ्लड फाइटिंग का काम कर रही हैं। सारण के पानापुर में राइट सारण तटबंध और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में रिंग बांध में ब्रिच की पुष्टि विभाग ने की है। विभाग का कहना है कि अन्य संवेदनशील स्थल फिलहाल सुरक्षित और नियंत्रण में हैं। वहां सुरक्षा कार्य लगातार जारी है। जलस्तर में अब गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन नदी अभी भी पुराने एचएफएल से ऊपर है। ऐसे में अगले 48 घंटे तक जल दबाव बने रहने की आशंका को देखते हुए निगरानी जारी रखी जा रही है।



सारण जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों में आने-जाने से बचने की अपील की है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के जानकारी साझा नहीं करने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा है।बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक और जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की निगरानी के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती तटबंधों पर बने जल दबाव को नियंत्रित करना और निचले इलाकों में पहुंच रहे पानी के बीच लोगों को सुरक्षित रखना है।