बिहार: सारण में बाढ़ के तेज बहाव में बहे चार युवक, दो की डूबने से मौत, दो को ग्रामीणों ने बचाया

सारण में बाढ़ की दस्तक के साथ ही पानी की तेज धार ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिले के पानापुर प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसे के दौरान चार युवक पानी की तेज धारा में बहने लगे थे। हालांकि, ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन अन्य दो को नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद दोनों मृतकों के घरों में चीख-पुकार मच गई।

मृतकों की पहचान सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के खजुरी गांव निवासी मंजय कुमार के 17 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार और चकिया गांव निवासी सुरेंद्र राय के पुत्र अनिल राय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक दो अन्य युवकों के साथ सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान बाढ़ के पानी की तेज धारा की चपेट में आने से चारों युवक बहने लगे। युवकों को पानी में बहते देख आसपास मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सत्यम कुमार और अनिल राय तेज बहाव में बह गए।

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घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। काफी प्रयास के बाद टीम ने दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए। बाढ़ के बीच दो युवकों की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कुछ ही देर पहले घर से निकले युवकों की मौत की खबर ने परिवारों को झकझोर कर रख दिया। ग्रामीण भी इस हादसे से गमगीन हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर राजद नेता शैलेन्द्र प्रताप भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से फोन पर बात कर मृत युवकों के परिजनों को अविलंब सरकारी मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। बाढ़ के बीच हुए इस हादसे ने एक बार फिर तेज बहाव वाले पानी में आवागमन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।