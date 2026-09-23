बिहार: जिस मां की गोद में महफूज था मासूम, उसी पर हत्या का आरोप; एक महीने के बच्चे को पटक पटककर मार डाला

अमौर थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के ईदगाह टोला गेरुआ गांव में एक माह के मासूम बच्चे की कथित तौर पर उसकी मां द्वारा हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने बच्चे को जमीन पर पटक-पटककर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया।

घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी महिला को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने महिला को गांव में एक पेड़ से भी बांध दिया, ताकि वह किसी अन्य व्यक्ति पर हमला न कर सके।

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मृतक बच्चे के पिता मोहम्मद असरफ अंसारी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे वह घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान उनकी पत्नी ने कथित तौर पर एक माह के बच्चे को पटक-पटककर मार डाला और शव को घर के पास स्थित धान के खेत में फेंक दिया। पति के घर लौटने पर महिला ने खुद बताया कि उसने बच्चे की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया है।

मोहम्मद असरफ के अनुसार, उनकी पत्नी का व्यवहार पहले से असामान्य रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह जब वह सो रहे थे, तब पत्नी ने उनके हाथ में दांत से काटकर उन्हें घायल कर दिया था। इससे पहले भी वह उनके सिर पर डंडे से हमला कर चुकी है। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने कथित तौर पर पुलिस और स्थानीय लोगों से कहा कि वह खुद कुछ नहीं करती, बल्कि कोई शैतान उससे ये सब करवाता है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की मानसिक स्थिति को लेकर भी परिवार की ओर से दावे किए गए हैं, लेकिन वह वास्तव में मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं, यह जांच और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।