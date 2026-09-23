बिहार: एम्स के बगल में स्मार्ट सिटी की जमीन पर 10 से ज्यादा राउंड गोलीबारी, युवक घायल; सीसीटीवी फुटेज वायरल

बिशनपुर थाना क्षेत्र के पंचोभ में निर्माणाधीन एम्स के बगल में निजी तौर पर विकसित की जा रही स्मार्ट सिटी की करीब आठ कट्ठा जमीन को लेकर बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस दौरान विजय भगत नामक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए डीएमसीएच लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कई युवक निर्माणाधीन निजी स्मार्ट सिटी परिसर में घुसकर बाइक, कुर्सी, दीवार समेत अन्य सामान को इधर-उधर करते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं।

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बताया जा रहा है कि करीब आठ कट्ठा जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बुधवार को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच 10 से अधिक राउंड गोलीबारी हुई। इसी दौरान विजय भगत को गोली लग गई।

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एम्स के बगल में होने के कारण इस इलाके की जमीन की कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर जमीन विवाद में कथित तौर पर भूमाफियाओं के नेटवर्क की बात भी सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

घटना की सूचना मिलने के बाद बिशनपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जमीन विवाद और गोलीबारी की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।