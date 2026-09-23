बिहार: दूर-दराज तक सुलभ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में पूर्णिया राज्य में दूसरे स्थान पर, लगातार हो रहा सुधार

सुदूर और ग्रामीण इलाकों तक आसान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के मामले में पूर्णिया जिला अगस्त महीने में पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के निरंतर प्रयासों और बेहतर प्रबंधन के कारण जिले की राज्य स्तरीय रैंकिंग में लगातार उछाल दर्ज किया गया है। इससे पूर्व पूर्णिया जिला 2026 जून माह में 12वें और जुलाई माह में 5वें स्थान पर था, जो अब सुधरकर राज्य में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पहला स्थान लाने के लिए बेहतर कार्य कर रहे है। वहीं सुलभ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में पूर्णिया राज्य में दूसरे स्थान आने पर स्वास्थ्य कर्मियों में हर्ष का माहौल है।

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