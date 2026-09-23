बिहार: मचान के नीचे मिले खून के धब्बे और जले अवशेष, युवक के लापता होने से हत्या की आशंका; पुलिस पहुंची

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में बुधवार को एक मचान के नीचे खून के धब्बे और जले हुए कुछ अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

इसी बीच पूर्वी चंपारण के बिजधारी थाना क्षेत्र के सुंदरापुर मलाही टोला निवासी मोहन सहनी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक, मोहन सहनी 21 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे अपने परिचित रविंद्र सहनी के बुलाने पर साहेबगंज में छठीहार के भोज में शामिल होने के लिए बाइक से गए थे। रात करीब 10:30 बजे उनकी पत्नी ममता देवी से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। इसके बाद उनका मोबाइल लगातार बंद बता रहा है।

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परिजनों ने बताया कि 22 सितंबर को उन्होंने मोहन सहनी की तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बुधवार को साहेबगंज थाना क्षेत्र के नयाटोला दियारा में एक मचान के पास खून के धब्बे और जले हुए अवशेष मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने मोहन सहनी के साथ अनहोनी की आशंका जताई।

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मोहन सहनी की पत्नी ममता देवी ने आरोप लगाया कि करीब तीन महीने पहले शिवनाथ सहनी की पत्नी रम्भा देवी ने उनसे 15 हजार रुपये लिए थे। उनके पति ने जब रविंद्र सहनी से इस रकम को लेकर बात की थी तो कथित तौर पर गाली-गलौज हुई थी। इसी विवाद को लेकर ममता देवी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया है।



ममता देवी ने बताया कि उनके पति रविंद्र सहनी के बुलाने पर भोज में गए थे और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। दियारा क्षेत्र में खून के धब्बे मिलने के बाद उन्हें आशंका है कि उनके पति के साथ कोई अनहोनी हुई है।

मामले में एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले मोहन सहनी के परिजनों ने उनके लापता होने की सूचना दी है। परिजनों के अनुसार, वह साहेबगंज में एक परिचित के यहां आए थे और उसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है।

एसडीपीओ ने बताया कि दियारा क्षेत्र में खून के धब्बे मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव बरामद नहीं हुआ है। खून और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों की जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है। परिजनों की ओर से जिन लोगों पर संदेह जताया गया है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।