फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Purnia Police Bust Illegal Lottery Racket; 1.02 Lakh Tickets Seized, Two Arrested

पूर्णिया में अवैध लॉटरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा: बड़ी खेप लेकर पहुंची थी बस, खलासी समेत दो तस्कर गिरफ्तार

Sat, 12 Sep 2026 05:56 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 05:56 PM IST
सार

पूर्णिया पुलिस ने अवैध लॉटरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यात्री बस की डिग्गी से 1,02,900 लॉटरी टिकट बरामद किए हैं। पुलिस ने बस के खलासी और लॉटरी की डिलीवरी लेने पहुंचे मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त लॉटरी की कीमत छह लाख रुपये से अधिक बताई गई है। पढ़ें पूरी खबर

विज्ञापन
Purnia Police Bust Illegal Lottery Racket; 1.02 Lakh Tickets Seized, Two Arrested
प्रेसवार्ता को संबोधित करते सदर के पुलिस अधिकारी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूर्णिया पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक यात्री बस की डिग्गी से 1,02,900 अवैध लॉटरी टिकटों का जखीरा बरामद किया है। जब्त लॉटरी की बाजार में अनुमानित कीमत 6 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

विज्ञापन


मामले में पुलिस ने बस के खलासी और डिलीवरी लेने आए मुख्य तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मधुबनी थाना क्षेत्र के न्यू सिपाही टोला निवासी राज कुमार पासवान के पुत्र मिथुन कुमार पासवान उर्फ अभिषेक पासवान और अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के परवाहा निवासी अशोक यादव के पुत्र लालटू कुमार यादव के रूप में की गई है।

विज्ञापन

अवैध लॉटरी टिकट और एक मोबाइल फोन बरामद
सदर थाना परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सदर एसडीपीओ-1 अभिनव पराशर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अररिया की ओर से आ रही एक सवारी बस नंबर BR37P-8211 में लॉटरी की बड़ी खेप पूर्णिया लाई जा रही है। सूचना के आधार पर शिशाबाड़ी के पास त्वरित नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


इसी दौरान बस रुकते ही भागने का प्रयास कर रहे खलासी ललटू कुमार यादव को पुलिस बल के जवानों ने खदेड़कर पकड़ लिया। इसके बाद बस की डिग्गी की तलाशी लेने पर एक पीले रंग के प्लास्टिक बोरे के अंदर कार्टन में पैक 1,02,900 अवैध लॉटरी टिकट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पुलिस टीम ने तत्काल पूर्णिया बस स्टैंड पर घेराबंदी की थी
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार खलासी ललटू यादव ने खुलासा किया कि सिमराही बस स्टैंड के केरानी दर्शन कुमार ने यह लॉटरी बस में रखवाई थी, जिसे पूर्णिया बस स्टैंड पहुंचकर मिथुन कुमार पासवान को सौंपना था। खलासी से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल पूर्णिया बस स्टैंड पर घेराबंदी की। जैसे ही मिथुन कुमार पासवान उर्फ अभिषेक पासवान लॉटरी की डिलीवरी लेने पहुंचा, पुलिस ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिथुन ने स्वीकार किया कि वह अररिया से लॉटरी मंगवाकर पूर्णिया और आसपास के इलाकों में अवैध बिक्री का नेटवर्क संचालित करता है।



ये भी पढ़ें- सूरज की रहस्यमयी मौत: शरीर पर नहीं जाहिरा चोट के निशान, फिर नींद में कैसे गई जान? अब इस तकनीक से खुलासा संभव

एसडीपीओ अभिनव पराशर ने बताया कि यह पूरा खेल एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा चलाया जा रहा है। जांच में विक्रम चौहान, मिट्ठू चौहान सहित अन्य बड़े तस्करों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी के दिशा-निर्देश पर सदर एसडीपीओ-1 के नेतृत्व में चलाए गए इस सफल अभियान में सदर थाना के अपर थानाध्यक्ष शशि कुमार भगत, गुलाबबाग ओपी प्रभारी सन्नी कुमार, स.अ.नि. अवध किशोर प्रसाद और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed