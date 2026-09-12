बिहार: एक करोड़ की डकैती से हड़कंप, बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर दो घंटे तक घर खंगालते रहे बदमाश

पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत एनटीपीसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने दिवंगत व्यवसायी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भानू बाबू की पत्नी को बंधक बनाकर घर से करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति की डकैती कर ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

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परिजनों के अनुसार, बदमाशों ने देर रात करीब 11 बजे घर में प्रवेश किया और सबसे पहले वहां मौजूद कमांडेंट की मां को बंधक बना लिया। अपराधियों ने लगभग दो घंटे तक बेखौफ होकर पूरे घर को खंगाला और सोने-चांदी के कीमती आभूषण तथा भारी मात्रा में नकदी लेकर रात करीब एक बजे आसानी से फरार हो गए। परिजनों का दावा है कि लूटे गए जेवरात और नकदी की कुल कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है।

वारदात के दौरान बंधक बनाए जाने से बुजुर्ग महिला काफी सहम गईं और उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत स्थानीय अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया।

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झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगा दी गई थी

घटना की जानकारी मिलते ही एनटीपीसी थाना की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। परिजनों का आरोप है कि इस वारदात में कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी उनके ईंट-भट्ठे की एक झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगा दी गई थी।

दिवंगत धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ भानू बाबू बाढ़ क्षेत्र के एक जाने-माने व्यवसायी थे, जिनका ईंट-भट्ठा और पेट्रोल पंप समेत कई तरह का कारोबार फैला हुआ है। उनका इकलौता बेटा कमांडेंट के पद पर तैनात है।