एमएलसी चुनाव: कोसी स्नातक सीट से संतोष तिवारी ने भरा निर्दलीय पर्चा, शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान की मांग

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व सैनिक संतोष कुमार तिवारी ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी सह पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।

नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में एमएलसी उम्मीदवार संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि यदि क्षेत्र के स्नातक मतदाता उन्हें चुनकर सदन में भेजते हैं तो वे शिक्षित बेरोजगारों और शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब युवाओं को रोजगार या आर्थिक संबल मिले।

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तिवारी ने कहा कि वे सदन में प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवा को 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करेंगे। इसके अलावा शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू कराने और पूर्णिया में वर्ष 2019 से लंबित छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा पर देश की सेवा की है और अब समाज सेवा करना चाहते हैं। इसलिए पढ़े-लिखे मतदाता देशहित में उन्हें अपना समर्थन दें।

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कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2026 है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चार प्रमंडल और 14 जिले शामिल हैं। पूरे क्षेत्र में कुल 1,34,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनके लिए 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया जिले में 12,000 स्नातक मतदाता हैं और इनके लिए 17 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।