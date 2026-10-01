फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar MLC Election: Ex-Army Santosh Tiwari Files Nomination from Kosi Graduate Constituency

एमएलसी चुनाव: कोसी स्नातक सीट से संतोष तिवारी ने भरा निर्दलीय पर्चा, शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान की मांग

Thu, 01 Oct 2026 05:34 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Thu, 01 Oct 2026 05:34 PM IST
सार

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सैनिक संतोष कुमार तिवारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपये मासिक भत्ता, शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान और पूर्णिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई।

 

विज्ञापन
Bihar MLC Election: Ex-Army Santosh Tiwari Files Nomination from Kosi Graduate Constituency
नामांकन कर निकलते एमएलसी उम्मीदवार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को पूर्व सैनिक संतोष कुमार तिवारी ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी सह पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।

नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में एमएलसी उम्मीदवार संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि यदि क्षेत्र के स्नातक मतदाता उन्हें चुनकर सदन में भेजते हैं तो वे शिक्षित बेरोजगारों और शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब युवाओं को रोजगार या आर्थिक संबल मिले।

विज्ञापन

तिवारी ने कहा कि वे सदन में प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवा को 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करेंगे। इसके अलावा शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू कराने और पूर्णिया में वर्ष 2019 से लंबित छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा पर देश की सेवा की है और अब समाज सेवा करना चाहते हैं। इसलिए पढ़े-लिखे मतदाता देशहित में उन्हें अपना समर्थन दें।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2026 है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चार प्रमंडल और 14 जिले शामिल हैं। पूरे क्षेत्र में कुल 1,34,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनके लिए 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूर्णिया जिले में 12,000 स्नातक मतदाता हैं और इनके लिए 17 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed